COVID-19 : le Québec compte 1207 nouveaux cas

Les autorités sanitaires font également état de 34 décès supplémentaires causés par la maladie, pour un total de 6744.

Les autorités rapportent que 7 de ces 34 décès sont survenus dans les dernières 24 heures, 19 sont survenus entre le 12 et le 17 novembre, 5 sont survenus avant le 12 novembre et 3 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a baissé de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 651. En revanche, le nombre de personnes traitées aux soins intensifs a crû de 1 et se situe à 101.

De plus, on recense 1175 individus de plus qui sont rétablis de la maladie, portant ainsi le total à 109 800. Aussi, on dénombre 11 896 cas actifs sur le territoire québécois.

Finalement, on rapporte que 31 935 prélèvements ont été réalisés le 17 novembre.

À moins d’un revirement de dernière minute, le premier ministre du Québec François Legault annoncera à 17 h aujourd’hui le calendrier de Noël qu’il demandera aux Québécois de respecter.

Mercredi, la santé publique rapportait 1179 nouveaux cas de COVID-19 et 35 décès supplémentaires liés à la maladie pour la Belle Province.