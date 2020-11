Un concert virtuel de Geneviève Toupin, à voir de votre maison vendredi soir

Vivant à Montréal depuis plusieurs années, Geneviève Toupin, alias Willows, a profité de la pandémie et du confinement pour se pencher sur de nouvelles créations artistiques plutôt que de proposer des concerts en ligne.

Mais quand le Comité culturel de Saint-Claude et Haywood, sa région natale, l’a contactée dans le cadre du 45e anniversaire du comité, il s’agissait d’une offre qu'elle ne pouvait refuser.

Ç'a été un no brainer pour moi, j’ai dit oui tout de suite. J’ai accepté même si on n’est pas dans une période où on fait beaucoup de spectacles. C’est mon village, ma communauté et ma famille qui est encore là , souligne la native de Saint-Claude, qui n'a pas pu visiter sa famille au cours de l'année qui s'est écoulée.

Confinée chez elle, pandémie oblige, Geneviève Toupin conviera donc les gens dans sa maison, le temps d’un spectacle. Ça va être très intimiste, donc j’invite les gens à venir voir où je répète, où je crée maintenant , explique l’artiste.

Les univers musicaux de Geneviève Toupin sont nombreux. Elle mène de front une carrière solo, un projet, Chances, avec Chloé Lacasse et Vincent Carré, ainsi que son projet personnel, Willows.

Je vais prendre l’occasion, aussi, pour faire de nouvelles chansons et tester du matériel. J’ai même demandé aux gens de m’envoyer des demandes spéciales. J’en ai choisi une que je vais chanter vendredi soir, c’est une surprise. C’est un moment intime et plaisant avec ma communauté , renchérit Geneviève Toupin.

Concert intimiste donc, alors que l’artiste sera seule en scène, en direct de la page Facebook du Comité culturel de Saint-Claude et Haywood. Il faut alors repenser les arrangements, revoir les compositions en format piano-voix ou guitare-voix.

Avec le confinement, et même avant, j’étais impliquée dans d’autres projets, donc il y a assez de temps qui a passé et j’ai maintenant un recul sur ces chansons-là. Ça rend ça plus facile à revisiter pour les arranger autrement , explique-t-elle.

Le concert aura lieu ce vendredi 20 novembre, dès 19 h 30, sur la page Facebook  (Nouvelle fenêtre) du Comité culturel de Saint-Claude et Haywood.