Le maire de Pierreville démissionne

Le maire en a fait l’annonce mercredi soir sur son compte Facebook. Il compte quitter à la fin du mois de décembre.

Il écrit qu’il a pris cette décision à la suite d’allégations, de méchanceté, de médisance . Éric Deschesneaux affirme que certains groupes et conseillers ont tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues .

Il prend aussi le temps de mentionner que la majorité des gens avec qui il a collaboré étaient bien intentionnés et avaient à coeur le développement de la Municipalité.

J’ai pris du temps loin de tout, soit une semaine, pour me refaire une santé, mais depuis une semaine, les méchancetés pleuvent de tous côtés, écrit-il sur sa page Facebook. On me donne mauvaise presse, moi qui ne voulais que prendre un peu de distance pour refaire mon énergie pour continuer, en ces temps difficiles pour nous tous, permettant d’être encore plus présent pour vous tous.

Il déplore que son homosexualité soit prise pour cible. On m’attaque sur mon intégrité et même sur les médias sociaux dû à mon orientation , prétend-il avant d’ajouter qu’il était fier de mentionner sur toutes les tribunes que les gens de Pierreville avaient élu un maire gai marié .

Il y a des limites à ce qu’une personne peut endurer mentalement et physiquement. J’ai une santé fragile due à la sclérose en plaques , confie aussi le maire.

Éric Deschesneaux a été élu maire de Pierreville en novembre 2017. Il avait défait le maire sortant André Descôteaux en récoltant 57 % des voix.