Mort de l’infirmier George He : la CNESST déplore un manque de planification

Près d’un an après la mort de l’infirmier George He, les inspecteurs de la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoilent leur rapport d’enquête.

L’employé de la compagnie Soins de santé Bayshore ltée ne s’est jamais rendu dans la communauté de Nemaska dans le Nord-du-Québec pour un contrat en novembre 2019.

Selon le rapport, l’homme circulait dans un secteur exempt de couverture cellulaire . Le trajet choisi par l’employé déroge de la procédure claire de déplacement mais incomplète de son employeur , selon les inspecteurs.

Au cours de son déplacement, George He choisit un trajet privilégié par Google maps pour sa plus courte distance. Ce trajet le mène sur une route forestière couverte sur toute sa longueur d’une vingtaine de centimètres de neige accumulée en novembre, pour ensuite tourner à gauche sur la route R1000 , peut-on lire dans le rapport de la CNESST.

Le véhicule personnel de l'infirmier s'était retrouvé en position précaire sur une section artisanale en bois d'un pont. Photo : Sûreté du Québec

Son véhicule se retrouve alors dans une position précaire sur le pont de la rivière de l’Esturgeon. Ce pont est toutefois fermé à la circulation.

Porté disparu le 20 novembre 2019, le résident de Brossard âgé de 29 ans avait été retrouvé sans vie huit jours plus tard à 16,8 kilomètres de son véhicule.

Le véhicule de George He était demeuré coincé à la sortie d'un pont. Photo : Gracieuseté : Remorquage Belzile

[...] l’employeur nous confirme qu’au moment de l’événement, la procédure de déplacement en lieu isolé ne contient pas de directives et de moyens de communication permettant de savoir les moments de départ et d’arrivée des travailleurs, pas plus que les routes définies et convenues entre les parties [...] , soulève le rapport.

La CNESST rappelle que pour éviter ce genre d’accident, dans le cas d’un travailleur seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente et continue doit être mise en application.

Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de s’assurer que tout soit mis à la disposition du travailleur pour accomplir ses tâches en toute sécurité.

De son côté, la CNESST va publier en 2021 une page d’information présentant les différentes mesures de prévention à appliquer pour le travail en milieu isolé.

Plus de détails suivront.