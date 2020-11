Nasdaq achète la société terre-neuvienne de technologie Verafin pour 2,75 G$

Verafin, fondée à Saint-Jean (T.-N.-L.) en 2003, fournit des logiciels antifraude à plus de 2000 institutions financières en Amérique du Nord. La société est considérée un important succès de l’industrie terre-neuvienne des hautes technologies.

Les deux compagnies soutiennent, dans un communiqué, que la combinaison des produits de Verafin et la portée internationale de Nasdaq, un important joueur du secteur financier, créeront un leader mondial [...] dans la lutte contre le crime financier .

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, jeudi, la présidente-directrice générale de Nasdaq, Adena Friedman, a qualifié l’accord d’une importante étape stratégique pour sa compagnie.

Adena Friedman Photo : The Associated Press / Mary Altaffer

Notre objectif, depuis le début, était de créer un réseau mondial pour lutter contre le crime financier , indique Brendan Brother, l’un des co-fondateurs de Verafin. On a commencé il y a 18 ans et cette entente va nous permettre d’accélérer cette vision.

Les services infonuagiques de Verafin aident les banques et les coopératives de crédit à détecter et à enquêter sur la fraude et le blanchiment d’argent, et à assurer la conformité réglementaire. Mme Friedman espère que le réseau et l’expérience de Nasdaq permettront à Verafin d’obtenir des contrats avec plus de banques internationales.

Le siège social reste à Saint-Jean

Environ 600 personnes travaillent actuellement pour Verafin, mais M. Brothers indique que Nasdaq promet d'ajouter environ 180 nouveaux postes dans la prochaine année.

L’accord représente un vote de confiance majeur et une victoire importante pour le secteur des technologies et de l’innovation de la province de Terre-Neuve-et-Labrador , indique Jamie King, président-directeur général de Verafin, dans un communiqué.

Nasdaq indique que le siège social de Verafin va demeurer à Saint-Jean. L’équipe de direction de Verafin reste intacte.

Nasdaq promet d’investir davantage en recherche et en développement à Terre-Neuve-et-Labrador et annonce un financement de 1 million de dollars destiné au centre d’innovation Genesis de l’Université Memorial. La société américaine va aussi créer six nouvelles bourses pour des étudiants à l’université.

L’achat devrait être finalisé au début de 2021, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires.