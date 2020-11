Ultime hommage à Max Gros-Louis aujourd'hui

Un service religieux privé sera célébré à 14 h en l’église Notre-Dame-de-Lorette, à Wendake. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix célébrera les obsèques en présence de la famille proche de Max Gros-Louis. Seulement 25 personnes sont admises à l'intérieur de l'église en raison des mesures sanitaires.

D'ici les funérailles, la famille peut toujours recevoir les condoléances du public. Une cérémonie traditionnelle de fermeture se tiendra à 13 h au Complexe sportif Desjardins Wendake, où Max Gros-Louis est exposé depuis mardi matin.

Labeaume et Picard sur place

Quelques personnalités publiques seront présentes à la cérémonie de clôture, notamment Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, et le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a livré un vibrant témoignage sur sa longue amitié avec Max Gros-Louis plus tôt cette semaine.

Régis Labeaume en compagnie de Phil Fontaine et de Max Gros-Louis lors de la marche symbolique des Premières Nations dans les rues du Vieux-Québec le 17 juillet 2008 Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les hommages fusent d'ailleurs de partout depuis l'annonce du décès de Max Gros-Louis à l'âge de 89 ans et 4 mois, samedi dernier.

Le drapeau du Québec est notamment en berne toute la journée à l'Assemblée nationale.

Max Gros-Louis est devenu officier de l'Ordre du Canada en 2016. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Max Gros-Louis a été nommé officier de l’Ordre national du Québec en 2011 et admis en tant qu’officier de l’Ordre du Canada en 2016.

Sa renommée s'est aussi propagée de l'autre côté de l'Atlantique. Dès 1991, il a été reçu chevalier de l’Ordre national du Mérite de France.

Plus de détails à venir