L'harmonie en tête des priorités de Darcy Gray à Listuguj

Alors qu'il amorce un troisième mandat de deux ans, le chef de Listuguj place la bonne entente avec ses 12 conseillers en tête de ses priorités.

Comme chef, je ne peux rien faire tout seul. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Darcy Gray, chef de Listuguj

En janvier dernier, Darcy Gray avait affirmé qu'il souhaitait se retirer de la vie politique en raison de menaces à son endroit. Il avait aussi dénoncé un climat de violence dans la communauté.

Étant revenu sur cette décision, il souhaite maintenant favoriser le développement économique et mener à terme le projet d'agrandissement de l'école.

On vient d'avoir une conversation, une réunion du conseil et ce qui est ressorti de ça, c'est l'importance de travailler ensemble, le bien-être de la communauté et de continuer à pousser pour des projets comme l'extension de l'école, les infrastructures dans la communauté et le développement économique. C'est essentiel pour nous , souligne le chef.

Darcy Gray envisage même la possibilité de doter la communauté de sa propre école secondaire, si le Nouveau-Brunswick persiste à empêcher les élèves de Listuguj de fréquenter l'école où ils sont inscrits, à Campbellton.

Il déplore d'ailleurs que Québec et Fredericton se renvoient la balle dans ce dossier, pendant que les jeunes de sa communauté en paient le prix.

Une centaine de jeunes de Listuguj doivent poursuivre leur éducation à distance puisqu'ils ne peuvent plus se rendre au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Quant à la création d’une table politique conjointe avec les Premières Nations, qui doit permettre un suivi plus régulier des dossiers concernant les communautés autochtones, le chef fait preuve d'un optimisme prudent.

Il y a un peu d'espoir, ça avance. Il y a la chance d'avancer les affaires, d'améliorer les relations, de travailler en collaboration et on espère que ça continue , affirme Darcy Gray.

Collaboration avec Pointe-à-la-Croix

De son côté, le maire de Pointe-à la-Croix, Pascal Bujold, se réjouit de la réélection de Darcy Gray.

Il souligne que les deux communautés travaillent sur des projets conjoints, comme la réfection du parc du vieux quai, situé près du pont interprovincial, et l'établissement d'un belvédère à vocation touristique, comme celui de Matapédia.

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, affirme avoir tissé des liens avec Darcy Gray dans les dernières années (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On sait que l'union fait la force. Ce sont nos voisins immédiats puis on va regarder ensemble si on peut faire de beaux projets , avance M. Bujold.

Les membres d'un comité intercommunauté doivent d'ailleurs se réunir une fois par mois pour discuter de l'avancement de ces projets.

La pandémie, si elle perdure, c'est certain qu'il va falloir se développer un petit peu plus , ajoute le maire.

Avec les informations de Pierre Cotton