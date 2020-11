Casse-Noisette du Ballet national du Canada diffusé au cinéma et à la maison

La troupe a conclu une entente avec la chaîne de cinémas Cineplex pour projeter la représentation sur les grands écrans de 50 salles de cinéma à travers le pays.

Ce ne sera pas possible, toutefois, à Toronto et dans nombre d'autres régions où les cinémas sont fermés actuellement.

En revanche, il est aussi possible de voir la performance des artistes à la maison grâce à la location numérique de ce ballet sur la boutique Cineplex, au coût de 29,99 $, à compter du 4 décembre.

Cette version de Casse-Noisette a été filmée en 2008 au théâtre Four Seasons Centre for the Performing Arts, à Toronto. Elle mettait en vedette les danseurs étoiles Sonia Rodriguez et Piotr Stanczyk.

Des étudiants d'écoles secondaires de la Ville Reine et une vingtaine de jeunes chanteurs de la chorale torontoise VIVA! avaient aussi participé à l'une des scènes célèbres de la pièce.

Au cours de l'été, le Ballet national du Canada avait annoncé l'annulation de ses représentations sur scène de novembre et décembre, en raison des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19, dont Casse-Noisette.

Aussi à la télé de Radio-Canada

Le 16 octobre dernier, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal annonçaient aussi l'annulation des représentations en salle de la 57e édition de Casse-Noisette, prévues en décembre.

La compagnie a toutefois conclu une entente afin que ce classique du ballet Casse-Noisette soit présenté sur ICI TÉLÉ le 18 décembre et sur ICI ARTV le 28 décembre.