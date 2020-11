Application des règles sanitaires : des maires du Sud-Ouest haussent le ton

Nous avons convenu que le temps de la sensibilisation était révolu, c'est ce qu'a indiqué d'emblée le maire de Windsor lors de la rencontre virtuelle.

Des campagnes éclair d'application de la loi vont avoir lieu et des accusations seront portées contre ceux qui violent ces importantes règles de santé publique. Drew Dilkens, maire de Windsor

La réunion de mercredi a été convoquée à la suite du renforcement des restrictions lundi lorsque la région est passée en zone jaune COVID-19 de la province.

Le maire de LaSalle, Marc Bondy, s'est dit également prêt à renforcer l'application de la loi et les amendes pour les résidents de sa municipalité.

Je mets tout le monde en garde, ce n'est pas une menace. C'est juste que nous avons des règles à suivre , a-t-il déclaré.

Des applications inégales

Le maire de Tecumseh, Gary McNamara, a fait écho aux appels de ses collègues, mais a également souligné les incohérences dans l'application de la loi entre les services de police régionaux.

En dehors de Windsor et de LaSalle, la majorité des services de police du comté sont fournis par la Police provinciale de l'Ontario.

Vous pouvez imaginer que si la Ville de Windsor ou LaSalle et d'Amherstburg émettent des contraventions et que ce n'est pas le cas dans le reste du comté, je ne veux pas qu'ils disent "Allons dans Essex" pour contourner les amendes , a expliqué le maire de Tecumseh et préfet d’Essex.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole de la police de Windsor indique que la grande majorité des communautés couvertes par le service comprennent et respectent l'orientation donnée par les professionnels de la santé.

Depuis le début de la pandémie, notre service n'a dû déposer qu'un petit nombre d'accusations (3) à l'encontre des contrevenants. Plus de 700 avertissements ont été émis depuis le début de la pandémie et de la législation associée , peut-on lire dans la déclaration.

Actuellement, les amendes distribuées par les services de police de Windsor et de LaSalle commencent à 750 dollars.