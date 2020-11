Un risque accru de COVID-19 dans la région de Kenora

Le bureau de santé indique qu'il y a eu 10 cas confirmés dans la région de Kenora au cours des 17 derniers jours. Il souligne que le taux de test positif est six fois plus élevé que pendant l'été, et qu'il est maintenant similaire à celui de certaines régions du sud de l'Ontario.

L'augmentation du nombre de cas préoccupe la médecin hygiéniste du Bureau de santé du Nord-Ouest, Dre Kit Young Hoon.

Nous avons vu la dévastation que la COVID-19 a apportée à d'autres régions du Canada, et nos résidents doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la propagation. Dre Kit Young Hoon, médecin hygiéniste du Bureau de santé du Nord-Ouest.

Trois personnes atteintes sont actuellement hospitalisées à Kenora en raison de symptômes du virus ou de facteurs de risque.

Selon la santé publique, certains des cas ont été liés à des voyages à l'extérieur de la région, mais beaucoup des personnes infectées n'avaient ni voyagé ni eu de contact avec des cas connus.

Le bureau de santé exhorte le public à pratiquer des mesures de prévention et d'éviter les déplacements non essentiels à l’extérieur du Nord-Ouest et au Manitoba.

Un nouveau cas a été signalé par le bureau de santé dans la région de Kenora au cours de chacun des trois derniers jours.

Dans les dernières semaines, il y a aussi eu un cas impliquant une école, lorsqu’un élève de la St Louis Living Arts School a obtenu un test positif.

À l'heure d'écrire ces lignes, le Bureau de santé du Nord-Ouest compte 10 cas actifs de COVID-19, dont 6 dans la région de Kenora.

De son côté, le Bureau de la santé publique de Thunder Bay rapporte 52 cas actifs mercredi, une baisse de quatre comparativement à mardi. Le bureau de santé avait alors rapporté 21 nouveaux cas.

Avec les informations de CBC