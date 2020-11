Des Winnipegois se mobilisent pour encourager l’achat local

À Winnipeg, un nouveau groupe Facebook à vu naissance pour inciter les gens à faire leurs achats du temps des Fêtes localement. Le groupe Shop local for the holidays Winnipeg se veut un répertoire des entreprises locales.

Les cris du cœur des commerçants locaux se multiplient depuis le début de la pandémie et, surtout, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions dans la province.

Pour les aider à se faire connaître, des Winnipegois ont eu l’idée de lancer un groupe sur Facebook qui donne aux clients qui cherchent un produit en particulier une adresse locale où le trouver.

Parmi les questions lancées pour que le public participe à donner des réponses : Où trouver le meilleur gâteau au chocolat? Ou encore : Quelle est votre librairie préférée?

Nous souhaitons simplement améliorer l’économie locale ici à Winnipeg , explique Ian Oswald, co-administrateur du groupe Shop local for the holidays Winnipeg. Les grandes entreprises peuvent toujours être ouvertes. Mais il y a plusieurs petites entreprises qui sont aussi de bons endroits pour magasiner pour les fêtes.

De la promotion, mais pas de vente

Les commerçants peuvent y faire la promotion de leurs magasins et de leurs produits directement. Le groupe propose aussi des événements virtuels pour faire connaître les artisans locaux.

Mais il y a une limite : l'offre directe de produits à vendre est interdite.

Ce n’est pas un groupe pour vendre des choses. Et on fait que cela reste un groupe familial, une page familiale pour échanger. Notre but c’est d’améliorer la cohésion dans la communauté , ajoute le cofondateur.

Avec tous les magasins qui ont dû fermer, nous avons besoin de soutenir l’économie locale. Tout le monde a besoin de soutien! Ian Oswald

Au moment d'écrire ce texte, le groupe compte 235 membres.

Avec les informations de l'Actuel