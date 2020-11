Du carburant contaminé dans une station-service de Barrhaven entraîne de coûteuses réparations

Allison Monahan était l’une des nombreuses personnes à se plaindre sur les réseaux sociaux après avoir fait le plein au Petro-Canada du chemin Fallowfield entre lundi après-midi et mardi matin.

Son fils a rempli son réservoir peu avant 23 h 30 lundi. Lorsque Mme Monahan a voulu emmener sa mère faire ses courses de Noël le lendemain, elles ont à peine fait un pâté de maisons avant que la voiture ne cesse de fonctionner sur la promenade Foxfield.

La cliente a fait remorquer la voiture chez le concessionnaire où on lui a confirmé que l’essence avait été contaminée. La facture pour la vidange de carburant et les autres vérifications s’élève à 670 $.

J’étais fâchée , indique Mme Monahan. J’ai pris ma retraite il n’y a pas si longtemps, chaque centime compte maintenant.

Cette dernière a ensuite contacté la station-service et on lui aurait dit de ne pas récupérer la voiture tant et aussi longtemps qu’elle n’aurait pas de nouvelles du siège social.

Suncor, le propriétaire de Petro-Canada, a soutenu être au courant d’un problème qui aurait affecté les pompes à carburant régulier de cette station-service dans la nuit de lundi.

Une fois le problème identifié le 17 novembre, nous avons immédiatement fermé les pompes touchées. Nous prenons la situation très au sérieux, nous travaillons directement avec les clients concernés et nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé , a écrit la société dans un courriel adressé à CBC.

Mercredi matin, la station-service semblait fonctionner normalement.