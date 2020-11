Un gang de rue démantelé à Peel; 88 personnes arrêtées

Un gang de rue surnommé « New Money So Sick » était à l'origine d'une vague de crimes violents dans le Grand Toronto au cours des dernières années, selon des responsables de la police de Peel.

L'opération conjointe baptisée Project Siphon a révélé que le gang a participé à des activités criminelles dont le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent et une série de fusillades, a affirmé le chef de la police régionale de Peel, Nish Duraiappah, lors d'une conférence de presse mercredi.

Deux de ces fusillades — très médiatisées à l’époque — ont eu lieu en 2019 : celle au cours de laquelle Jonathan Davis, 17 ans, un piéton innocent, a été abattu en plein jour à Malton, et celle qui a coûté la vie à Giovanni Delahaye, 28 ans, tué par balle à Mississauga.

Cette organisation a été impliquée dans certains des événements violents les plus irréfléchis que notre communauté a dû subir ces dernières années , a déclaré M. Duraiappah.

C'est en septembre 2019 que la police régionale de Peel a entamé son enquête sur un réseau de distribution de drogues qui opérait à Mississauga et à Brampton.

La police a finalement découvert que l'organisation était liée à un réseau plus large de trafic de drogue dans le Grand Toronto qui transportait de grandes quantités de cocaïne et de fentanyl, a expliqué Nish Duraiappah.

La police de Peel indique qu’elle a exécuté 83 mandats de perquisition dans la région en relation avec le groupe New Money So Sick, et que 88 personnes ont été arrêtées.

Trente-quatre armes à feu ont été saisies, a déclaré le chef Duraiappah, ainsi que plus de 1,39 million de dollars en espèces et 1,9 million de dollars de drogues, dont 1,4 kilogramme de fentanyl, 13,7 kilogrammes de cocaïne et 187 kilogrammes de cannabis.

Nous pensons que la saisie de ces armes à feu a sauvé des vies. Nish Duraiappah, chef, Police régionale de Peel

Le chef de la police régionale de Peel a aussi révélé que la police compte porter plus de 800 accusations découlant de l'enquête, entre autres de meurtre, de participation à une organisation criminelle, d’infractions liées aux armes à feu, de même qu'à la possession et au trafic de drogue et de complot en vue de commettre un acte criminel.

Avec des informations d'Adam Carter de CBC News