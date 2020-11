Le Terminal Contrecoeur n'aura pas d'effets négatifs importants, conclut l'AEIC

Dans la version provisoire de son rapport d'évaluation environnementale, l'agence fédérale chargée d'examiner le projet conclut que le futur terminal à conteneurs de Contrecoeur n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants . Les mesures d'atténuation proposées sont suffisantes, estime-t-elle.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) conclut également que le projet, combiné aux projets passés, présents et raisonnablement prévisibles, n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs sur les milieux humides, le chevalier cuivré et la rainette faux-grillon de l’ouest .

La version préliminaire de son rapport  (Nouvelle fenêtre) a été rendue publique mercredi.

Le Terminal Contrecoeur franchit un nouveau jalon , a aussitôt réagi l'Administration portuaire de Montréal (APM).

Outre le plan complet de mesures de compensation et d'atténuation soumises à l'Agence, l'APM s'engage à continuer à travailler étroitement avec cette dernière et les différentes autorités concernées, ainsi que les Premières Nations, afin d'avoir un impact minimal sur les écosystèmes humain, aquatique et terrestre.

Extrait du communiqué de l'Administration portuaire de Montréal