Déficit historique de 16 M$ à l'Université de Sherbrooke

L'absence des étudiants internationaux est ce qui a le plus contribué au déficit, fait savoir Denise Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l’administration et au développement durable à l’UdeS.

C’est certain qu’en termes financiers pour nous il y a un grand impact. Les effectifs d’étudiants prévus pour l’année prochaine ne sont pas au rendez-vous , indique-t-elle au micro de l’émission Par ici l’info, mercredi.

En avril dernier, un budget équilibré avait été déposé, selon Mme Rémillard. Ce budget prévoyait une croissance de nos effectifs étudiants. Actuellement, on est légèrement en décroissance , explique-t-elle.