Le FIDEL de la Matanie perd et gagne

Même si le Fonds d’innovation et de développement économique local (FIDEL) de la Matanie perd un important mandat, l’organisation voit d’un bon œil la réorganisation des services de développement économique de la MRC.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie a récemment décidé de confier le mandat de développement économique ainsi que la promotion et le développement touristique à un nouvel organisme, Développement économique de la Matanie (DEM).

Cette semaine, la Ville de Matane a mis fin à une entente de deux ans de 200 000 $ avec FIDELFonds d’innovation et de développement économique local pour du démarchage d’entreprises pour confier l’argent à cette nouvelle entité.

Le directeur innovation et développement du FIDELFonds d’innovation et de développement économique local , Jean Langelier, ne s’en offusque pas, au contraire.

Il rappelle que la création de DEMDéveloppement économique de la Matanie est le résultat d’un sondage effectué au printemps auprès des entrepreneurs et industriels de la Matanie.

Les gens, dit-il, voulaient un seul endroit auquel référer pour l’accompagnement. C’est un souhait de la communauté des affaires et c’était sans équivoque.

Pour l’instant, le directeur du FIDELFonds d’innovation et de développement économique local préfère ne pas s’avancer sur les liens entre le futur organisme et le fonds FIDEL.

Comment on va se marier avec Développement économique de la Matanie, c’est assez difficile de prendre position parce qu’on ne sait pas encore qui va constituer l’équipe , explique M. Langelier.

Mes attentes sont celles de la communauté d’affaires de la Matanie. Jean Langelier, directeur Innovation et Développement du FIDEL Fonds d’innovation et de développement économique local

Jean Langelier croit toutefois que l’expertise de FIDELFonds d’innovation et de développement économique local pourra être mise au service de la nouvelle entité.

L’objectif de FIDELFonds d’innovation et de développement économique local , dit-il, c’est de travailler au bien commun de la communauté et il faut le faire en était rassembleur.

Il souligne que depuis sa fondation en 2015, FIDELFonds d’innovation et de développement économique local a développé un réseau de contacts avec différents ministères provinciaux et fédéraux et représente tout le tissu entrepreneurial de la Matanie .

Est-ce que c’est FIDELFonds d’innovation et de développement économique local qui va cogner à la porte de Développement économique de la Matanie ou c’est Développement économique de la Matanie qui va cogner à la porte de FIDELFonds d’innovation et de développement économique local ? La question peut se poser , relève M. Langelier.

Appel de candidatures

Par ailleurs, Développement économique de la Matanie lançait aujourd’hui un appel de candidatures pour former son futur conseil d’administration.

La MRCMunicipalité régionale de comté souhaite l’implication bénévole des gens d’affaires ou d’intervenants ayant notamment des expertises en matière de gestion financière, de droit, de déontologie, en gestion des ressources humaines ou en communication.