Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, dans une conférence de presse mercredi, explique que l'initiative aurait également pour effet d’empêcher le système de santé d'être débordé et d’éviter un confinement plus sévère.

Depuis les élections, le gouvernement a été trop lent pour réagir à l'augmentation rapide du nombre de cas. Les demi-mesures prises jusqu'à présent sont déroutantes et inefficaces , explique Ryan Meili pour justifier sa proposition.

Si nous voulons protéger notre économie et nos entreprises, nous devons prendre le contrôle de la pandémie. Le choix n'est pas entre nos soins de santé ou notre économie, c'est entre une action ciblée maintenant ou un confinement beaucoup plus sévère plus tard , affirme-t-il.

Limiter le nombre de clients et fermer les gyms

Récemment, la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan demandait plus de mesure  (Nouvelle fenêtre) de la part du gouvernement, afin de protéger le milieu de la santé.

Parmi les mesures mises sur la table et suggérées par le NPDNouveau Parti démocratique , il faudrait fermer les commerces jugés non essentiels, limiter à 25 % la capacité d'accueil maximale des commerces essentiels qui resteraient ouverts, contraindre les bars et restaurants à offrir uniquement la livraison ou les commandes à emporter et fermer les gyms et salles de sport.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique précise être conscient des difficultés rencontrées ces derniers mois par les entreprises de la province, mais il ajoute qu'il demeure persuadé qu’il s’agit d’une décision qui vise à prévenir plus de dommages.

On sait que les entreprises de la Saskatchewan ont beaucoup souffert, elles ont besoin d'appuis. Mais si on ne fait pas ça [fermer certains secteurs], si on ne les appuie pas maintenant, on va avoir beaucoup plus de problèmes dans les prochaines semaines , prédit-il.

Mardi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe a annoncé plus de mesures afin de combattre la seconde vague de la COVID-19 dans la province. Notamment, le port du masque deviendra obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs de la Saskatchewan à compter du 19 novembre. Et ce, jusqu’au 17 décembre.

Avec des informations de Rémi Authier