Spike Lee réalisera une comédie musicale sur le Viagra

Cette comédie musicale sera basée sur l’article All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra, publié par le journaliste David Kushner dans le magazine Esquire en 2018.

Dans un communiqué, Spike Lee a remercié sa défunte mère de l’avoir poussé à regarder des comédies musicales quand il était enfant alors qu’il n’aimait pas ce genre de films.

En plus de réaliser le film, Spike Lee en a coécrit le scénario avec l’acteur et dramaturge britannique Kwame Kwei-Armah.

Et ce sont Stew Stewart et Heidi Rodewald, à qui l’on doit la comédie musicale Passing Strange, qui s’occuperont des chansons et de la musique.