Devenir infirmière en pleine pandémie

Elle souligne que c’est un sujet qui est présent en arrière-plan parmi les étudiants qui s’interrogent sur les conséquences en cas de contamination au coronavirus.

La jeune femme de 26 ans ne prend pas la sécurité des patients à la légère et comprend qu’elle doit également redoubler de vigilance lorsqu’elle ne se trouve pas en milieu hospitalier.

C’est aussi un moment unique de se trouver dans les soins de santé et pour apprendre. Après la pandémie, je sais que je ne vais jamais sous-estimer une maladie, même la grippe. Nina Payne, étudiante en soins infirmiers, UBC

Nina Payne ajoute que toute l’éducation qu’elle reçoit en matière d’équipements de protection revêt une tout autre dimension pour elle.

L’étudiante infirmière poursuit ses cours tout en travaillant à l’Hôpital général de Vancouver grâce à une autorisation temporaire liée à sa formation. Elle est affectée au service des soins de courte durée pour les personnes âgées. Je pense toujours au fait que c’est en quelque sorte la population la plus vulnérable à la COVID-19 et à la façon de me comporter au travail avec davantage de lavage des mains, une attention particulière aux surfaces que vous touchez , souligne Nina Payne.

L'infirmière autorisée, Cayli Hunt, met son équipement de protection individuelle avant d'entrer dans une chambre où se trouve une personne atteinte de COVID-19 à l'unité de soins intensifs COVID-19 de l'Hôpital St.Paul de Vancouver (avril 2020). Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Quant à savoir si le récent message alarmant du syndicat des infirmiers et infirmières de la province sur les conditions actuelles de travail (manque de personnel infirmier, hausse du stress, insuffisance d’équipements de protection dans certains secteurs) l’inquiète, l’étudiante-infirmière répond : j’ai l’impression que c’est effrayant pour tout le monde, pas seulement pour les infirmières. Je pense que les médecins doivent ressentir la même peur. Je pense aussi au personnel de nettoyage qui joue un rôle tellement important.

Nina Payne se sent cependant fière d’obtenir son diplôme d’infirmière autorisée dans 6 mois et de pouvoir apporter son aide aux services de santé.

Nous sommes toute cette cohorte d’infirmières en formation cette année et nous essayons tous de nous préparer. Ça va être difficile, mais ça ne va pas durer éternellement. Nina Payne, étudiante en soins infirmiers, UBC

Elle cite tous les infirmiers et infirmières plus âgés qu’eux avec plus d’expérience et de savoir qui, dit-elle, portent ce fardeau depuis environ neuf mois.

Adaptation des écoles en soins infirmiers

Le programme de l’École en soins infirmiers de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) accueille 120 étudiants par cohorte dans un format accéléré qui permet aux étudiants de décrocher leur diplôme d’infirmiers en 20 mois alors que d’autres collèges et universités ont des programmes qui s’étalent sur trois à quatre ans.

La directrice associée au programme de premier cycle à l’école en soins infirmiers de l’ UBCUniversité de la Colombie-Britannique , Elsie Tan, explique que dès le début de la pandémie, l’administration s’est fixé pour objectif de ne pas interrompre la formation infirmière pour continuer l’entrée sur le marché du travail d’infirmiers et infirmières alors que la main-d’œuvre est de plus en plus tendue et fatiguée.

Dès que l’Université a annulé ses cours en présentiel, nous avons eu à offrir nos programmes en ligne. Mais pour les composantes du programme qui requièrent du face à face, telles que les pratiques en laboratoire, nous avons dû nous adapter pour donner accès aux étudiants de manière sécurisée, en petits groupes. Elsie Tan, directrice associée au programme de premier cycle, UBC

La relève arrivera aussi de l'Université de Victoria

La formation en soins infirmiers de l'Université de Victoria inclut des simulations en laboratoire (ici à l'Hôpital Royal Jubilee en 2017 en soins néonatals). La pandémie a modifié la pratique qui prévoit désormais des équipements de protection individuelle. Photo : Université de Victoria (UVic)

À l’Université de Victoria sur l’île de Vancouver, l’École en soins infirmiers a pris les mêmes dispositions. Le programme de quatre ans accepte 160 étudiants par an. Lenora Marcellus, directrice associée des programmes de premier cycle, cite la collaboration avec les partenaires de l’Université comme les autorités de santé et les établissements de soins pour permettre aux étudiants de suivre leurs formations pratiques en pleine pandémie.

L’accent a été mis, entre autres, sur les équipements de protection individuelle et les procédures à suivre quand les étudiants entrent et sortent des établissements où ils sont affectés.

La directrice associée ajoute que des informations supplémentaires sont fournies aux étudiants.