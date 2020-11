COVID-19 : Le centre de dépistage intérieur du CNA accueille ses premiers patients

Depuis jeudi matin, il est possible d'obtenir un test de dépistage pour la COVID-19 au chaud au centre-ville d’Ottawa.

Un centre de dépistage au volant dans le stationnement du Centre national des Arts ( CNACentre national des Arts d'Ottawa ) a accueilli mercredi ses premiers patients sur la rue Albert.

Il ne s’agit cependant pas d’un centre de dépistage supplémentaire qui s’ajoute aux ressources de la capitale nationale. En raison de l'arrivée du temps froid, les autorités ont déménagé les installations du centre d’évaluation du chemin Coventry à Ottawa.

J’imagine que la dernière chose que l’on veut, c’est qu’une infirmière ou un membre du personnel en santé frissonne et tremble de froid en effectuant un prélèvement dans votre nez , a lancé le maire d’Ottawa, Jim Watson, avec une touche d’humour.

L’avantage du site du CNACentre national des Arts d'Ottawa , c’est qu’il est situé dans un stationnement intérieur. Évidemment, la COVID-19 perturbe les activités du CNACentre national des Arts d'Ottawa et l’espace est disponible. Jim Watson, maire d'Ottawa

Ce dernier ajoute que la température du stationnement sera augmentée et que les systèmes de contrôle de qualité de l’air seront optimisés pour le bien de l’opération.

Dépistage en deux temps

Pour un dépistage, les automobilistes devront d’abord s’inscrire en ligne, avant de se rendre dans le stationnement de l’hôtel de ville d’Ottawa, situé à un jet de pierre, pour confirmer leur présence.

Ensuite, les gens seront invités par groupe de 20 voitures à se rendre dans le stationnement du CNACentre national des Arts d'Ottawa où ils seront pris en charge par une quarantaine de professionnels supervisés par l'Hôpital d’Ottawa.

Le centre de dépistage de la COVID-19 aménagé dans le stationnement intérieur du CNA à Ottawa pourra effectuer jusqu'à 650 tests par jour une fois rodé. Photo : Nafi Alibert

Pour Lyse Huneault, gestionnaire du centre de dépistage de la COVID-19 aménagé au CNACentre national des Arts d'Ottawa , l'aménagement d’un centre intérieur va grandement faciliter le processus de dépistage.

À Coventry, on était dans un tunnel de vent. Même avec les grosses tentes que nous avions, c'était très venteux. Les pancartes se déplaçaient. S’il ventait ou pleuvait, c’était très difficile de se garder au chaud, surtout après s’être lavé les mains avec de l’alcool. Ça va être beaucoup plus facile pour les employés et les patients aussi , note-t-elle.

Un nombre de quatre personnes maximum par voiture sera toléré et les personnes de moins de 14 ans ne seront pas admises.

On veut laisser les spécialistes effectuer les tests pour les enfants , explique Mme Huneault.

Jusqu’à 650 tests par jour

Jeudi, une centaine de personnes avaient déjà pris rendez-vous au nouveau centre de dépistage du CNACentre national des Arts d'Ottawa .

La capacité d'accueil quotidienne sera fixée à 250 personnes pour commencer, augmentera graduellement jusqu’à 650 patients par jour, soit un patient dépisté par minute.

Un autre centre du genre ouvrira également au centre communautaire McNabb, près du quartier chinois. Celui-ci accueillera les gens qui ne sont pas à bord d’une voiture contrairement au site du CNACentre national des Arts d'Ottawa .

C’est très important d’avoir un centre qui est accessible à pied pour nos résidents , estime le maire d’Ottawa. Il devrait être ouvert au public dans la semaine du 23 novembre.

Depuis le mois d’octobre, les centres de dépistage en Ontario offrent désormais le test de la COVID-19 sur rendez-vous seulement.

Avec les informations de Nafi Alibert