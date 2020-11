Des aînés positifs à la COVID-19 à la Villa Youville de Sainte-Anne

Trois aînés infectés par le virus sont des résidents de l’aile des soins de longue durée, selon Gilbert Audette, le directeur général de la Villa Youville.

Le quatrième cas confirmé est celui d'un aîné qui habite dans un des motels de la Villa Youville, des logements réservés aux retraités autonomes. Ce cas n’est pas lié aux autres infections, affirme Gilbert Audette, étant donné qu’il n’y a eu aucun contact entre les trois différents types de résidences offertes par la Villa Youville.

Le directeur général n’était pas en mesure d’indiquer si les employés atteints par le virus sont à l’origine des nouvelles infections.

En termes d’origine, nous avons entamé la recherche requise et le traçage. À ce point-ci, nous avons identifié quatre sources possibles de contamination. Avec tellement de sources, ça va être impossible de déterminer qui a infecté qui , explique-t-il.

Les trois résidents en soins de logue durée qui sont infectés ont été placés dans une aile d’isolement. Cette aile a été créée au début de la pandémie, explique le directeur général. Une équipe dédiée qui n’a pas de contact avec les autres résidents leur prodigue des soins.

Nous avons établi dès février [deux] chambres séparées que nous avons transformées [...], pouvant accommoder jusqu’à 12 résidents en termes d’isolation complète , poursuit Gilbert Audette.

Si l’état de l’un des patients se détériore, dit-il, l’hôpital de Sainte-Anne est bien géré et bien préparé pour accepter des cas plus sévères si nécessaire, et il y a aussi toujours le système [de transport par hélicoptère] Stars pour les transférer d’urgence à Winnipeg .

Gilbert Audette, qu'on voit ici dans une photo d'archive d'avant la pandémie, est le directeur général de la Villa Youville. Photo : Radio-Canada

Trois autres résidents, dit-il, attendent le résultat d’un test de dépistage.

L’établissement dispose de 84 logements pour personnes autonomes, 24 appartements avec services et 66 chambres où sont offerts des soins complets et de longue durée.

Bien que ce ne soit pas requis par la santé publique, la Villa Youville a décidé dès le début de la pandémie qu’elle s’assurerait qu’il n’y a pas de contact entre le personnel qui travaille dans les trois ailes différentes de l’établissement.

M. Audette assure qu’il n’y a aucun cas de la maladie dans le pavillon qui abrite les appartements avec services.

Il note que la récente vague de cas dans la région sanitaire de Santé Sud pose un défi en ce qui concerne le personnel de l’établissement. Des employés doivent s’isoler en attendant un test de dépistage s’ils ont des symptômes ou encore s'il est déterminé qu'ils sont des contacts proches de personnes infectées par le nouveau coronavirus.