La frontière demeurera fermée jusqu'au 21 décembre

La frontière entre le Canada et les États-Unis restera fermée jusqu'au 21 décembre au moins, a appris CBC News.

L’annonce officielle doit être faite plus tard cette semaine par le gouvernement de Justin Trudeau.

Les deux pays prolongent de mois en mois, depuis le 18 mars dernier, cette fermeture afin de limiter les risques de propagation du nouveau coronavirus.

Les passages aux postes frontaliers ne seront permis qu'aux voyageurs essentiels, comme les camionneurs qui transportent des marchandises.

Les Canadiens sont toutefois autorisés à se rendre aux États-Unis en avion, sous réserve des conditions imposées par les différents États.

La pandémie de la COVID-19 a fait plus de 250 000 morts aux États-Unis et plus de 11 000 au Canada.