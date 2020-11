Les organismes caritatifs innovent pour contrer l'impact de la pandémie sur les dons

Avec les mesures sanitaires strictes du code rouge, plusieurs organismes caritatifs voient leurs options pour récolter des dons de fin d’année fortement réduites, alors que les besoins augmentent. Entre dons en ligne et appels à la générosité, les organismes recherchent des solutions.

À cause de la COVID-19, il y a un homme qui est venu dans notre centre de dons. Il a dit que c’était la première fois qu’il venait et que, dès qu’il serait remis sur pied, il donnerait. Pour Diane Lambert Schack, responsable des dons pour la division des Prairies de l’Armée du Salut, cette anecdote illustre bien la situation dans laquelle la pandémie a plongé certains Manitobains.

Ceux qui n’ont peut-être pas les épargnes suffisantes ou qui ont des enfants et qui ne travaillent plus... Qu'est-ce qu'ils font? Diane Lambert Schack, responsable des dons pour la division des Prairies de l’Armée du Salut

Selon ses chiffres, 1 Manitobain sur 7 vit dans la pauvreté. Cette année, avec la pandémie, les demandes des bénéficiaires des aides de l’Armée du Salut s’orientent surtout vers les paniers-repas. Problème : avec la pandémie, il n’est pas aussi facile de les remplir que les autres années.

Des marmites rouges disparues

Les restrictions sanitaires empêchent les bénévoles de se poster dans les commerces encore ouverts comme les épiceries et les magasins d’alcool avec les traditionnelles marmites rouges, symboles de solidarité.

Avec la COVID-19 et le code rouge, nous n'avons pas le droit de faire une demande pour récolter les dons dans les magasins , explique la responsable.

L’Armée du Salut a donc repensé son système de collecte de dons. Cette année, celle-ci se fera en ligne. L’organisme espère réunir plus de 385 000 $, une somme un peu plus élevée que l’an dernier.

La majorité des personnes ont des ordinateurs. Sinon, ils peuvent toujours appeler pour faire un don , indique Diane Lambert Schack, qui se dit tout de même confiante.

Les dons en ligne ont déjà été lancés l’an dernier.

Un pas de plus vers le don en ligne

Ce virage du numérique, de nombreux organismes de bienfaisance l’ont bien négocié selon CanadaDon qui offre des services pour ces organisations.

Selon la vice-présidente de partenariats, Lys Hugessen, la demande ne cesse d'augmenter pour les plateformes de dons en ligne.

Nous avons fait plusieurs webinaires et les inscriptions ont augmenté de 100 à 200 % , observe cette dernière.

Lys Hugessen souhaite aussi rassurer les donateurs qui ne se sentent pas toujours à l’aise de donner de l’argent en ligne.

Il ne faut pas se sentir intimidé, tout est sécurisé et la plupart des organismes sont enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada , souligne-t-elle.

Une solidarité toujours présente

Pour CanadaDon, s’il y a une augmentation des besoins, les dons sont aussi en hausse.

La présidente-directrice générale de Centre Aide Winnipeg, Connie Walker, observe également cette solidarité malgré une baisse du nombre de bénévoles et de dons de certaines entreprises.

Il y a des entreprises qui ont été négativement touchées, mais sans hésitation d'autres sont prêtes à donner davantage pour compenser celles qui ne peuvent pas donner , se réjouit-elle.

Diane Lambert Schack espère toutefois que les restrictions sanitaires s'assoupliront d’ici deux semaines.

Toutes les marmites sont prêtes, les bénévoles sont prêts, on est là, assure la responsable. Un coup de téléphone et on sera là!

Avec les informations de Julien Sahuquillo