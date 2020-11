Une aide de Québec bien accueillie par le milieu hôtelier du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s'agit d'une nouvelle somme qui va surtout aider le secteur de l'hébergement touristique, car les les temps sont durs actuellement pour les hôtels et auberges de la région. Alors que le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve en pleine zone rouge, le taux d'occupation moyen est nettement en bas de 10 %. On a un petit nombre de gens qui ont besoin de venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont dans nos hôtels, mais c'est extrêmement minime , a indiqué Anne-Marie Boudreault, directrice générale de l'Association hôtellerie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comme il n'y aura pas de party de Noël, pas de congrès et pas de tournois de hockey pour les mois qui viennent, les hôteliers sont particulièrement heureux des 38 millions de dollars annoncés par Québec pour l'hébergement touristique. Comme l'a expliqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la subvention est calculée à partir de la taxe sur l'hébergement payée dans le passé. Plus grande est votre perte, plus grande est la subvention. C'est la façon dont va fonctionner ce programme-là , a fait savoir la ministre.

Cette façon de faire a réjoui les hôtels de la région. C'est une aide qui est vraiment directe, ça va aider à couvrir les frais fixes. On a des hôteliers qui avaient peur soit de fermer leurs portes, ou peut-être qu'il y en a certains qui avaient l'intention de fermer complètement , a révélé Mme Boudreault.

Le son de cloche était le même du côté de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on perd nos hôtels, on ne pourra plus rien accueillir dans le futur. Donc l'appui aux hôteliers, c'est vraiment bienvenu , a clamé la présidente de l'organisme, Lily Gilot.

La présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lily Gilot Photo : Thomas Laberge

Mais pour les sites touristiques, eux-mêmes fermés actuellement en zone rouge, les nouvelles sommes annoncées par Québec sont destinées uniquement aux régions de Québec, de Montréal et de l'Outaouais. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean attend de futures annonces. Parce que la perte du chiffre d'affaires, elle est là, elle est réelle. Si il n'y a personne qui peut entrer dans nos établissements touristiques, bien définitivement, les pertes elles sont chiffrables , a déploré Mme Gilot.

Les représentants de l'industrie misent sur les grands espaces, la raquette, le ski et la motoneige pour peut-être sauver la saison hivernale. C'est là ou encore je fais appel à la clientèle régionale, puis à la clientèle touristique du Québec, de venir profiter des grands espaces , a-t-elle lancé.

Cependant, tant que la région demeurera en zone rouge, les voyages non essentiels dans la région continueront d'être déconseillés.

De l'aide aussi pour les festivals indépendants

Par ailleurs, le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) a reçu 440 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour développer des outils de promotion et de gestion qui seront mis en commun afin d'aider les petits organismes du milieu à faire face au contexte économique actuel.

L’argent permettra au REFRAIN de structurer ses activités et de développer des services qui seront mis à la disposition de tous les membres.

Dans la région, les festivals Regard et La Noce en sont membres.

L'association a été fondée en avril dernier.

D'après un reportage de Gilles Munger