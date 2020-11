COVID-19 : le bilan de la Colombie-Britannique s'alourdit de 762 cas et 10 décès

Le bilan total de la pandémie dans la province s'élève désormais à 24 442 cas. Il compte 320 décès liés au SRAS-CoV2, le virus à la source de la maladie de la COVID-19.

Le nombre de personnes sous surveillance a légèrement baissé s'établissant à 9871, précise la mise à jour de mercredi. Les autorités sanitaires notent que 16 914 personnes sont rétablies de la maladie, mais qu’avec 6861 cas actifs, la province constate une augmentation de ces cas.

Le nombre d’hospitalisations lié au nouveau coronavirus bat aussi un record avec 209 personnes soignées en centre hospitalier, dont 58 se trouvent aux soins intensifs.

Cette deuxième vague met à rude épreuve notre système de soins de santé, nos lieux de travail et nous tous. Nous devons alléger cette pression pour continuer à gérer le virus dans notre province et continuer à faire les nombreuses activités qui nous sont importantes. Autorités de la santé de la Colombie-Britannique

Trois nouvelles éclosions se sont également déclarées dans des établissements de soins de santé. Aucune nouvelle épidémie communautaire n'est à déplorer.

Les autorités continuent à lancer le même message à la population : Nous avons vu un nombre croissant de nouveaux cas de COVID-19 dans toute la province et nous devons ralentir cela. Nous devons freiner le virus et cela nécessite un effort soutenu de notre part .

Le moment est venu de rester en petit nombre, de ne pas voyager et de faire votre part, à la maison, au travail, à l'école et dans votre communauté. Autorités de la santé de la Colombie-Britannique

Ensemble, nous montrons que nous sommes plus forts

Par ailleurs, le premier ministre John Horgan a saisi l'occasion de remercier plusieurs chefs religieux dans leurs efforts d'encourager leurs communautés à limiter les rassemblements.

Le festival Diwali s'est déroulé de manière virtuelle à cause de la pandémie du coronavirus. Photo : Radio-Canada

Les récentes célébrations de Diwali et Bandi Chhor Divas ont servi d'exemples à tous les Britanno-Colombiens , soulignait le communiqué de presse du gouvernement. Victoria précise que les familles ont participé à des rassemblements virtuels et à des événements en ligne au lieu de grands rassemblements et festivals en personne.

Les actions que les hindous, sikhs, bouddhistes et djaïns de la Colombie-Britannique ont prises pour éviter les rassemblements en personne pour Diwali et Bandi Chhor Divas ont contribué à sauver des vies et à protéger les plus vulnérables. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre a rassuré les citoyens que le moment des retrouvailles viendra.