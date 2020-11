Même si la première période peut sembler avoir été tranquille - aucun but et seulement 12 tirs des 2 côtés - l’entraîneur Louis Robitaille considère que ses joueurs ont commencé la rencontre du bon pied malgré la récente pause.

Si on regarde la feuille de pointage, on aurait voulu capitaliser plus tôt, mais on a eu une excellente première période durant laquelle on a manqué de belles chances de marquer. Il faut donner le crédit à leur gardien qui les a gardés dans le match. On parle toujours de jouer 60 minutes et c’est ce qu’on a fait , a dit Robitaille à la sortie du vestiaire.

Les Olympiques de Gatineau lors d'une rencontre face aux Voltigeurs au Centre Vidéotron, dans la bulle à Québec. Photo : Jimmy Pearson / LHJMQ

Le pilote des Olympiques était surtout heureux de voir que ses joueurs ont respecté le plan de match et ne se sont pas laissé emporter par l’excitation de retrouver la compétition après cinq semaines.

On voulait juste jouer au hockey. Les joueurs ont vu des matchs hier et étaient extrêmement excités. Le défi, c’était de commencer du bon pied et de garder les choses simples. Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur des opérations hockey des Olympiques

Les Olympiques ont dominé la rencontre 34-22 au chapitre des tirs au but.

Pas beaucoup de rouille pour les joueurs

Malgré une très longue pause avant de jouer cette rencontre, les joueurs ont mentionné avoir retrouvé leurs jambes rapidement sur la patinoire du Centre Vidéotron.

Il y avait un peu de rouille, mais pas tant que ça. On n'est pas retourné chez nous, on a pratiqué chaque jour, cinq fois par semaine. On a respecté le plan de match et à regarder notre jeu, ce n'était pas notre équipe qui était rouillée sur la glace. On était super sharp, je pense que la rouille n'a pas tant paru , a mentionné le gardien Rémi Poirier.

Le gardien Rémi Poirier a effectué 22 arrêts dans une victoire de 4 à 0. Photo : Jimmy Pearson / LHJMQ

Le vétéran a signé son premier jeu blanc de la saison, lui qui avait été imbattable en matchs hors-concours pendant le camp d’entraînement.

C’est satisfaisant, mais c’est un travail d’équipe. L’important c’est d’avoir gagné. Je suis satisfait des gars. Rémi Poirier, gardien de but

C’est le joueur recrue Samuel Savoie qui a marqué le but de la victoire.

C’était dur de ne pas jouer pendant un mois, mais il n’y avait pas de nervosité aujourd’hui. On travaille vraiment fort ensemble et la chimie est vraiment forte , a souligné le numéro 93.

Les Olympiques ont maintenant quatre victoires en cinq rencontres cette année. Ils joueront leur prochain match vendredi contre les Cataractes de Shawinigan.