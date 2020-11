Guérir de la COVID-19 à 99 ans

Rita Laforce s'est retrouvée au cœur d'une des plus importantes éclosions de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis l’apparition d’un premier cas au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Jacques-Cartier à la fin d’octobre,131 personnes, dont 72 usagers, ont été frappées par la maladie.

La grand-mère de 99 ans a été prise d'une grande fatigue, mais elle n'a heureusement eu aucun problème respiratoire. Elle a été malade durant 10 jours. Pendant ce temps, sa famille est passée par toute une gamme d’émotions.

On se fait tous les scénarios, raconte sa petite-fille, Byanka Bolduc. Va-t-elle passer au travers? Même si j'étais très ambivalente, à savoir si ce serait d'un côté comme de l'autre, tous les scénarios te passent par la tête et tu en veux au système au complet.

On sent qu'on dérange quand on téléphone au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ils ne sont pas dédiés à répondre, ils sont dédiés à prendre soin des gens, la proche aidante qui avait l’habitude de visiter sa grand-mère toutes les semaines avant la pandémie. Quand on téléphone pour prendre des nouvelles, c'est légitime, mais en même temps, ils ne font pas leur travail pendant qu'ils font ça.

Rita Laforce est résidente du CHSLD Jacques-Cartier. Photo : Avec l'autorisation de Byanka Bolduc

Byanka Bolduc se réjouit aujourd’hui de voir la mine de Rita Laforce. Elle a tout le visage rose, elle est pas mal meilleure que la semaine passée. Sa grand-mère, née à Val-Jalbert, a été autonome jusqu’à 97 ans.

C'est de voir sa vivacité, elle est vive, 99 ans, je ne suis pas sûre qu'à 99 ans je vais être aussi vive que ça. C'est magistral, c'est merveilleux, c'est magnifique! , s’exclame Byanka Bolduc qui entrevoit déjà de conduire Rita Laforce en motorisé autour du lac Saint-Jean l’été prochain.

D'après le reportage de Catherine Paradis