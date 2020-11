Accès aux centres de soins de longue durée suspendu, les Saskatchewanais inquiets

La suspension des visites dans tous les centres de soins de longue durée fait réagir en Saskatchewan. La vice-première ministre et ministre des Finances Donna Harpauer en a fait l’annonce , mardi, en précisant que la mesure deviendrait effective à compter du 19 novembre.

La situation inquiète le président de l’organisme Vitalité 55+, un organisme fransaskois pour les personnes âgées et pour les citoyens de 55 ans et plus.

Selon Michel Vézina, le confinement est toujours difficile pour les résidents des centres de soins de la province, qui se retrouvent à nouveau isolés. Mais il considère que le manque chronique de personnel dans les centres et les foyers constitue la vraie difficulté.

Il y a un manque de personnel dans les foyers et ça, ça continue. Même s’il y a eu un peu d’injection d’argent dernièrement de ce côté-là, on n’est quand même pas capable de créer le personnel de toute pièce! Michel Vézina, président de Vitalité 55+

Le gouvernement de Scott Moe se montre reconnaissant envers les travailleurs de santé dans les centres et en foyers. Ainsi, une bonification salariale de l’ordre de 400 dollars par mois sera offerte pendant deux mois à compter du 19 novembre aux travailleurs se qualifiant pour la subvention.

Nous reconnaissons la charge de travail accrue que ces nouvelles mesures imposent aux travailleurs qui prennent soin de nos aînés sans relâche , a précisé la vice-première ministre et ministre des Finances, Donna Harpauer, par voie de communiqué, mercredi.

Michel Vézina, président de Vitalité 55+, estime que la situation est inquiétante, puisque le manque de personnel dans les centres de soins rend plus précaire l'assistance accordée aux résidents. (archives) Photo : Radio-Canada

Michel Vézina salue le geste du gouvernement. Il suppose que le temps des fêtes sera difficile pour les pensionnaires parce que la plupart d'entre eux ne pourront pas le passer en famille cette année, à cause de la pandémie.

Une situation que va connaître Donald Sirois, un pensionnaire d’un centre de soins longue durée de Saskatoon.

Habituellement, il passe la période de Noël entouré de ses proches. Cette année, la fête n’aura pas lieu, mais il se réjouit quand même à l’idée de pouvoir célébrer le 25 décembre avec les autres occupants du centre. Et ce, à condition qu'une éclosion sur place ne survienne pas d'ici là, souligne-t-il.

[Les gens] sont fatigués, tannés de l’attente, mais tout le monde ici est très content du soutien dont on bénéficie pour ne pas nous laisser prendre de mauvaises habitudes , rappelle-t-il, en ajoutant que les restrictions sont nécessaires pour prévenir une éclosion.

La décision du gouvernement de fermer l’accès aux centres de soins satisfait des professionnels de la santé. Récemment, des infirmières et professionnels de la santé décriaient le manque de mesures concrètes du gouvernement, en disant que les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement de la Saskatchewan pour freiner la propagation de la COVID-19 n'allaient pas assez loin.

Le professeur en santé communautaire et épidémiologie Cordell Neudorf pense qu’une solution afin de réduire l’intensité de la crise serait un nouveau confinement de quelques semaines.

Il note que si la tendance continue de la sorte, d’autres éclosions viendront engorger le système de santé de la province.

Sans interventions sérieuses, la pandémie va continuer, et cela va causer une pression sur le système de santé. Tout ce qu’il manque, ce sont quelques cas de plus et le système médical sera en crise. Cordell Neudorf, professeur en santé communautaire et épidémiologie

La Saskatchewan a enregistré 13 cas de COVID-19 dans les centres de soins de longue durée en un mois, entre le 16 octobre et le 16 novembre.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy et Karolina Rozwadowski