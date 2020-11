Des risques d'éboulement entraînent la fermeture de la voie Camillien-Houde

Ces parois qui bordent la voie Camillien-Houde sont jugées dangereuses par la Ville de Montréal parce que des roches menacent de se détacher.

Les travailleurs effectueront le nettoyage des surfaces en provoquant de façon sécuritaire la chute des roches instables.

Des glissières seront installées et des clôtures ajoutées au bas des parois.

Les travaux devraient prendre fin, si la météo est clémente, pour le temps des Fêtes.

Entre-temps, cyclistes et piétons pourront tout de même se rendre au belvédère Camillien-Houde, mais il sera inaccessible aux automobilistes. Les cimetières de la Côte-des-Neiges et du Mont-Royal demeureront accessible, alors que le chemin Remembrance sera ouvert à la circulation à partir du chemin de la Côte-des-Neiges.

La portion la plus étroite de la voie Camillien-Houde, située entre le belvédère Camillien-Houde et la maison Smith, sera quant à elle inaccessible à tous les usagers à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à la fin des travaux.