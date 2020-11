Les aventures de Tintin adaptées en radioromans

Le Temple du Soleil, Les 7 Boules de cristal, Le Lotus bleu, Les Cigares du pharaon et Les Bijoux de la Castafiore peuvent ainsi être écoutés en balado ou sur le site de France Culture  (Nouvelle fenêtre) .

Chaque album se compose de cinq épisodes d’un peu plus de 20 minutes.

Selon Benjamin Abitan, la réalisation de chacune de ces adaptations, qui rappelle l’âge d’or des radioromans, transpose certaines particularités propres à l'œuvre d’Hergé.

Hergé a inventé la ligne claire, cette manière de dessiner qui se concentre sur ce qui est nécessaire et suffisant pour faire exister les choses. On essaie d’être dans une ligne claire radiophonique : on enlève tout ce qui ne sert pas dans l’image sonore, et on garde le minimum nécessaire et suffisant.

Benjamin Abitan, réalisateur