Des jeux vidéo canadiens parmi les finalistes des Game Awards 2020

La compétition s’annonce féroce aux Game Awards 2020. Les membres du jury ont particulièrement apprécié des titres tels Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II et Animal Crossing: New Horizons.

Mais c’est The Last of Us Part II qui part favori, sélectionné 10 fois, suivi de près par Hades, nommé dans 8 catégories, et Ghost of Tsushima, dans 7 catégories.

Le jeu Animal Crossing: New Horizons, très populaire en ces temps de pandémie, traîne de la patte avec trois nominations, notamment dans les catégories du jeu de l’année et du meilleur jeu familial. Le jeu de simulation se mesurera aussi au primé Among Us dans la catégorie du meilleur jeu multijoueur. Ce dernier a aussi été nommé meilleur jeu sur téléphone intelligent.

Le Canada à l’honneur

C’est le petit dernier du studio Ubisoft Montréal, Assassins’s Creed Valhalla, qui sort en tête de liste des productions canadiennes avec deux nominations, soit pour le meilleur jeu d’action ou d’aventure et la meilleure innovation en matière d’accessibilité. C’est dans cette dernière catégorie qu’il affrontera ses compatriotes d’Ubisoft Toronto, avec Watch Dogs Legion.

Le studio montréalais Thunder Lotus Games est aussi bien placé dans la course : il pourrait remporter deux statuettes avec son jeu Spiritfarer, sélectionné dans les catégories du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu avec un message social.

FIFA 21, édité à Vancouver par Electronic Arts (EA), est en lice pour le meilleur jeu de sport ou de course, aux côtés des grosses pointures tels Dirt 5, F1 2020, NBA 2K21 et Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. C’est par ailleurs dans cette catégorie que le Canada a remporté les honneurs l’an dernier avec Crash Team Racing Nitro-Fueled du studio Beenox, basé à Québec.

L’éditeur de jeux vidéo montréalais Motive Studio, de la société mère EAElectronic Arts , pourrait rayonner aussi lors des Games Awards grâce à son jeu Star Wars: Squadrons, nommé pour la meilleure production en VR ou en réalité augmentée.

La cérémonie de remise de prix des Game Awards 2020 sera diffusée virtuellement le 10 décembre prochain, en direct. Il s’agira d’un vaste spectacle qui comptera des scènes à Los Angeles, à Londres et à Tokyo.

Les internautes peuvent déjà voter sur le site du concours  (Nouvelle fenêtre) pour leurs productions préférées.