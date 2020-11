Senneterre gèlera sa taxe foncière en 2021

Le budget est toujours en préparation, mais le conseil a mandaté son personnel administratif pour travailler en fonction d’un gel de taxes, qui touchera les résidences, commerces et industries. Les taxes de services devraient aussi être gelées pour les propriétaires en milieu urbain, confirme le maire Jean-Maurice Matte.

L’année 2020 n’a pas été facile pour nos citoyens et nos commerçants. On pense qu’ils ont besoin d’une pause et on veut y contribuer, souligne-t-il. On a la marge de manœuvre pour y arriver, tout en poursuivant les beaux projets qui sont amorcés.

Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le maire souligne que l’aide de 800 millions de dollars aux municipalités, annoncée en septembre par le gouvernement du Québec, a permis à Senneterre de faire face aux défis financiers de la COVID-19.

Québec a bien répondu aux attentes du monde municipal, y compris Senneterre, note Jean-Maurice Matte. L’aide financière vient compenser nos pertes de revenus, surtout au niveau de nos activités de loisir. Mais la pandémie fait quand même mal à toute la vie municipale à Senneterre. Il faut demeurer vigilants pour nos citoyens et nos commerçants en encourageant l’achat local.

En plus de poursuivre les projets amorcés comme la piscine, les jeux d’eau et le développement du mont Bell, la Ville de Senneterre veut soutenir en 2021 la construction et la rénovation de nouveaux logements et résidences sur son territoire.