Un syndicat demande des changements importants au CISSS de la Côte-Nord

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), demande au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord d’opérer différents changements dans les structures de travail des infirmières et autres employés de soins de la région.

Le SIISNEQ Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois demande au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de s’engager, par la signature d’un document, à notamment réduire la mobilité de la main-d'œuvre et la création de postes à temps plein plus stables.

Il demande aussi des efforts pour l'élimination du temps supplémentaire obligatoire et la fin du traitement privilégié de la main-d'œuvre indépendante engagée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La fin du « traitement de faveur »

Le syndicat critique le fait que le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux aurait recours à de la main-d'œuvre d’agences privées pour combler ses besoins en personnel. La présence de ces employés d’agences, qui auraient des conditions de travail meilleures selon le SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois , pourrait provoquer une démobilisation des employés syndiqués.

Ce qu’on voit souvent c’est des gens de la main-d'œuvre indépendante qui donnent des disponibilités restreintes, qui ne sont pas disponibles à certains moments de l’année et sur certains quarts de travail , dénonce Nathalie Savard, présidente du SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois . On a besoin de cette main-d'œuvre là, alors on les prend à ces conditions-là et ce sont nos membres à nous qui se ramassent avec des conditions moins intéressantes .

Le syndicat demande aussi l’approvisionnement suffisant en équipement de protection individuelle dans chaque installation du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Le code de déontologie des infirmières empêche un travailleur de quitter son poste s'il n’y a personne pour le remplacer. Selon le syndicat, les employeurs utiliseraient cette disposition du code de déontologie pour obliger les infirmières à combler des manques de main-d'œuvre, ce qu’ils dénoncent.

La SIISNEQ Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois espère que le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux considérera ses demandes lors de sa prochaine réunion publique de son conseil d’administration, mercredi soir.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton