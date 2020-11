Mort d'une employée d'un conseil scolaire de Toronto des suites de la COVID-19

Une porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique a précisé par courriel à Radio-Canada que la femme était une travailleuse auprès des enfants et des jeunes et elle travaillait à l’école St-Francis de Sales dans le secteur North York de Toronto.

Une classe d'environ 19 élèves est en isolement à la maison pour surveiller une éventuelle exposition au virus, indique le Conseil scolaire catholique de Toronto (TCDSB). Aucune éclosion n'a été déclarée à l'école.

Le conseil scolaire a également déclaré qu'il se concentre présentement sur le soutien du personnel et des élèves, et sur le respect de la vie privée de son employée défunte et de sa famille en deuil.

Laura Walton est la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (CSCSO). Photo : Gouvernement de l'Ontario

Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle et nous offrons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de notre consoeur syndicale , a déclaré de son côté la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (CSCSO), Laura Walton.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique et le CSCSOConseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario ont conjointement affirmé qu'ils chercheront à obtenir plus d'informations sur cet événement tragique, qui sera une source de profonde préoccupation pour les élèves, les familles et les travailleurs de l'éducation de toute la province .

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario est une branche du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique qui représente quelque 55 000 travailleurs de l'éducation en Ontario.

Mercredi, l'Ontario a recensé 109 nouveaux cas de coronavirus dans les écoles. Depuis la rentrée scolaire, plus de 3600 personnes, élèves et personnel confondus ont été infectés, tandis que près d'une école sur 7 a connu au moins un cas.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a par ailleurs déclaré, mercredi, qu'une prolongation de la pause hivernale dans les écoles ne serait en fin de compte pas nécessaire . Il avait précédemment dit étudier cette possibilité pour limiter la propagation de la COVID-19.

Le ministre Lecce a lui aussi offert ses plus sincères condoléances à toute la communauté scolaire de St-Francis de Sales pour la perte d'un membre du personnel , avant d'ajouter que nous devons tout faire pour réduire le risque de COVID-19 dans nos communautés .

Le NPD Nouveau Parti démocratique montre le gouvernement Ford du doigt

L'opposition officielle de l'Ontario a publié une déclaration, mercredi, accusant la province de ne pas en faire plus pour protéger les écoles, notamment en imposant des limites plus strictes au nombre d'élèves permis dans une salle de classe.

Le gouvernement de l'Ontario n'a pas fait assez pour assurer la sécurité du personnel et des élèves de nos écoles. Il a refusé de dépenser de l'argent pour rendre les classes et les autobus scolaires plus petits et plus sûrs , a déclaré le parti néodémocrate par voie de communiqué.

Un décès dans nos écoles, c'est un décès de trop, et nous exhortons le gouvernement Ford à prendre des mesures et à limiter la taille des classes et à embaucher des enseignants supplémentaires, pour freiner la propagation du COVID-19 et garantir la sécurité de nos communautés scolaires , peut-on lire.

Le premier ministre ontarien Doug Ford Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a lui aussi fait référence au décès de la travailleuse scolaire lors d’une conférence de presse, mercredi, tout en exhortant les ontariens à prendre le virus plus au sérieux.

Mes prières et mes pensées vont à l'enseignante qui a perdu la vie à cause de la COVID. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Lors de son point de presse, le premier ministre Ford a aussi fustigé les résidents qui continuent à faire des fêtes et qui se disent que ce n'est pas grave s'ils attrapent le virus. Il a également indiqué qu'il annoncerait vendredi de nouvelles restrictions pour les régions de Peel et de York, ainsi qu’à Toronto, où l’employée du TCDSBConseil scolaire catholique de Toronto est décédée.

Avec des informations de CBC News