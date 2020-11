Le camp Trump sollicite un nouveau dépouillement partiel au Wisconsin

Après la certification des résultats de tous les comtés de l'État, mardi, elle a indiqué mercredi qu'elle déposerait formellement sa demande auprès des autorités du Wisconsin pour faire vérifier les résultats dans ceux de Milwaukee, plus grande ville de l'État, et de Dane, qui englobe la capitale, Madison.

Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a remporté le premier avec 75 % des votes et un écart supérieur à 181 000 voix, et le deuxième avec 69 % des suffrages, et près de 183 000 voix de plus.

La commission électorale de l'État a souligné que la requête n'avait pas encore été présentée, mais a confirmé avoir reçu les 3 millions de dollars nécessaires pour couvrir le coût de la nouvelle procédure de comptage.

Contrairement à plusieurs États, le Wisconsin impute les frais de ces démarches aux équipes de campagne. Un nouveau dépouillement à la grandeur de l'État aurait coûté 7,9 millions de dollars.

Les experts s'entendent pour dire qu'il est hautement improbable que l'issue de la vérification change l'identité du gagnant dans cet État, et un nouveau dépouillement partiel rend l'hypothèse encore plus irréaliste.

Dans cet État, un candidat peut demander un nouveau dépouillement si l'écart le séparant du meneur est inférieur à 1 %. La procédure ne pouvait être lancée avant l'officialisation des résultats locaux, qui précèdent la certification par l'État, le 1er décembre. À moins de revirements judiciaires, le Michigan, qui dispose de 10 grands électeurs, sera le dernier des États clés à officialiser ses résultats.

Le président désigné a remporté l'État en battant son adversaire par plus de 20 500 voix, soit un écart légèrement supérieur à 0,6 point de pourcentage.

Multiplication des démarches judiciaires

Dans d'autres États, soit en Pennsylvanie, en Georgie, au Michigan, en Arizona et au Nevada, la campagne Trump a plutôt choisi la voie judiciaire pour contester les résultats de l'élection, mais largement sans succès. Selon ABC News, elle a déposé au moins 18 recours.

Refusant de reconnaître sa défaite, Donald Trump a brandi le spectre de fraudes électorales massives, allant de votes enregistrés au nom de personnes décédées à la suppression de voix par un logiciel de vote en passant par le comptage de votes invalides, autant d'allégations pour lesquelles lui et ses alliés n'ont jamais présenté de preuves.

Mardi soir, il a congédié le directeur de l'Agence de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures du département de la Sécurité intérieure (CISA), Chris Krebs, qui avait contredit ses allégations conspirationnistes dans des communiqués et également sur Twitter, mais sans le nommer.

Il y a quelques jours, M. Krebs, joueur clé de l'appareil fédéral pour la sécurité électorale, ont signé, avec les responsables de plusieurs autorités électorales nationales et locales, un communiqué communtémoignant de l'intégrité et de la sécurité de l'élection, présentée comme la plus sûre de l'histoire .