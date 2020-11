Espace Abitibi-Est crée une vidéo pour enseigner aux enfants leurs différents droits

La vidéo Alex et les droits des enfants a été imaginée et écrite par l’équipe d’ESPACE Abitibi-Est au cours des derniers mois.

D’une durée de trois minutes, elle illustre aux enfants leurs différents droits, que ce soit celui de manger, d’aller à l’école ou encore d’être protégé de la violence.

Coordonnatrice au programme d’ESPACE Abitibi-Est, Audrey Petit estime que les enfants qui connaissent bien leurs droits sont moins vulnérables face à la violence.

Le premier facteur qui les rend vulnérables, c’est le manque d’information, précise-t-elle. De connaître leurs droits, ça leur permet de dire non, de mettre des limites et d’établir des stratégies pour que la situation arrête. On sait qu’en leur présentant ça de façon ludique, c’est un message qui passe bien.

La vidéo a été réalisée en collaboration avec l'illustrateur Jean-Philippe Marcotte. Photo : Capture d'écran d'« Alex et les droits des enfants »

ESPACE Abitibi-Est fera la promotion de cette vidéo et d’un cahier d’activités qui l’accompagne auprès de toutes les directions d’écoles primaires et les CPE de la région. L’objectif est que ces milieux puissent compenser les ateliers qui ne peuvent pas être offerts cet hiver par ESPACE, en raison des mesures sanitaires.

On avait de l’inquiétude avec l’annulation de nos ateliers et c’est pour cette raison qu’on a voulu innover en partant ce projet, souligne Audrey Petit. On sait que quand on visite un milieu, il y a une augmentation des signalements après. Notre travail fait une différence et la Direction de la protection de la jeunesse nous l’a confirmé. C’est assez essentiel de rejoindre les enfants et la réponse des écoles et des CPE à notre projet est très bonne.

La vidéo est aussi accessible à tous les parents via la page Facebook de l’organisme, afin de pouvoir la visionner en famille à la maison.