Éclosion importante au Domaine Notre-Dame à Gatineau

Parmi ceux-ci, cinq se trouvent présentement à l’hôpital et un premier décès a déjà été attribué à la COVID-19, toujours selon la lettre envoyée par Chartwell, la compagnie qui possède la résidence.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais n'a cependant confirmé que 50 cas actifs au Domaine Notre-Dame. La situation évolue rapidement et il est possible que ces chiffres soient à la hausse dans les prochains jours , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux à Radio-Canada par courriel.

Nous croyons fortement que ce qui a joué en notre défaveur dans la propagation du virus est que la plupart des résidents testés positifs étaient asymptomatiques ou avaient de très légers symptômes non rapportés , écrit la directrice générale du Domaine Notre-Dame, Lucie St-Laurent.

Nous avons mis en place un plan d’action pour faire face à cette éclosion massive. Lucie St-Laurent, directrice générale de la résidence Chartwell du Domaine Notre-Dame

La désinfection a été augmentée et des gardiens de sécurité circulent désormais sur chaque étage pour s’assurer que les mesures soient respectées.

Un dépistage se fera tous les sept jours jusqu’à la fin de l’éclosion , a assuré Mme St-Laurent.

60 cas en Outaouais, 22 à Ottawa

Pour la quatrième fois depuis le début de la pandémie, l’Outaouais atteint la barre des 60 cas de coronavirus en une seule journée. Les autres pics ont été atteints au début du mois d'octobre et en juin.

Le total pour la région se chiffre maintenant à 3161 cas. De ceux-là, 405 cas sont toujours actifs, 37 personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Le bilan des morts s'alourdit en Outaouais avec deux décès supplémentaires selon les données de la santé publique. La région comptabilise 67 décès depuis le début de la pandémie.

À l’échelle provinciale, on ajoute 1179 cas de COVID-19 et 35 décès. Depuis hier, 14 nouvelles personnes ont dû être hospitalisées, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, on enregistre 22 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que deux décès, selon les données de Santé publique Ottawa.

Quatre Ottaviens se trouvent aux soins intensifs et 39 autres sont hospitalisés en raison de la COVID-19.

La province de l’Ontario affiche, de son côté, 1417 cas de plus et 32 morts. Il s’agit de la journée la plus meurtrière depuis le début du mois de juin.

Le Bureau de santé de l'est Ontario (BSEO) rapporte pour sa part huit cas de COVID-19. Nos chiffres sont à la baisse , a mentionné le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , Dr Paul Roumeliotis.

Ce dernier a ajouté qu'il s'entretiendra avec le ministère de la Santé jeudi quant au changement de zone. Le Dr Roumeliotis a indiqué que sa région se trouvait à la limite des indicatifs et pourrait retourner en zone jaune très bientôt.