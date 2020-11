Vague de générosité chez des entreprises à l'approche des Fêtes

Plusieurs entrepreneurs de la région n'ont pas l'intention de laisser tomber des organismes à but non lucratif (OBNL), qui sont à la recherche de soutien financier, eux qui ne peuvent pas nécessairement tenir le même type de campagne de financement que dans le passé en raison de la pandémie.

À l'approche des Fêtes, les initiatives se multiplient à l'égard des citoyens dans le besoin. Une entreprise de Rouyn-Noranda, Chevrons Rouyn-Noranda, a lancé mardi soir un projet visant à soutenir des OBNL dans leurs différentes missions.

La compagnie basée à Évain, a lancé la campagne Propulse la vague avec un don de plus de 8400 $ destiné à la Maison de l’envol, dont 700 $ proviennent des employés.

Tout ça a commencé en analysant notre budget. Nous nous sommes rendu compte que nous avions encore une portion inutilisée dans la section des dons. Nous avons décidé de la prendre au complet et de la donner à la Maison de l’envol vu qu’il n’y avait pas de Salon des vins , décrit la copropriétaire de Chevrons Rouyn-Noranda, Bénédict Deschamps.

Nous avons aussi réalisé que malgré la pandémie, les affaires ont été bonnes pour notre entreprise et que nous n’étions probablement pas les seuls dans la région alors si toutes les entreprises qui ont eu une bonne année donnaient à un organisme pour combler la perte de leur campagne de financement, ça donnerait un bon coup de main , poursuit-elle.

Le but est que le plus de citoyens et d’entreprises effectuent un don à l’organisme de leur choix et affiche l’autocollant Propulse la vague sur leur voiture, disponible à l’entreprise Promo IC Lettrage.

La Modite récolte se poursuit

À Val-d’Or, pour une troisième année, Hyundai Poirier participe à la Modite récolte, nommée ainsi en raison de leur porte-parole Éric Morrissette. Le directeur général de Hyundai Poirier, Sébastien Poirier soutient que l’idée était de bonifier les paniers de Noël traditionnels avec des sucreries, croustilles et autres aliments qui ne sont pas nécessairement les premiers achats des banques alimentaires.

C’est le temps de l’abondance, alors on s’est dit "Pourquoi on ne viendrait pas combler les paniers de Noël avec un panier de cochonneries?" comme on dit en bon québécois , spécifie-t-il.

Toujours à Val-d’Or, la microbrasserie le Prospecteur viendra soutenir pour sa part le Centre de jour pour personnes vivant avec un handicap. Déjà une quinzaine d’entreprises ont signifié leur volonté de participer à cette campagne de financement qui s’étalera du 23 au 28 novembre.

Même quand nous ne sommes pas en pandémie, ces organismes ont besoin de support ils ont besoin de sous depuis des années donc ça va simplement leur donner un coup de pouce pour organiser plus d’activités pour leurs membres , signifie le copropriétaire du Prospecteur, Philippe Lord.

Il fait remarquer que l’organisme qu’il soutient faisait auparavant de l’emballage dans les épiceries et que cette année, il était impossible pour les bénévoles d’amasser des fonds.

D’autres initiatives sont également mises en place. Le restaurant Horizon Thaï remettra pour sa part l’équivalent 1000 $ en jouets, qui seront distribués par la Sûreté du Québec.