Quatrième jour de délibérations au procès de Matthew Raymond

Les 11 jurés sont isolés depuis mardi au Centre des congrès de Fredericton, qui sert de palais de justice dans le cadre des mesures sanitaires.

Des médias, le personnel juridique, quelques membres des familles des victimes et la mère de Matthew Raymond, Shirley, attendent le verdict dans la salle d'audience, à l'issue de ce procès qui aura duré neuf semaines, impliquant plus de 40 témoins.

Matthew Raymond, âgé de 50 ans, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré relativement à la tuerie à Fredericton le 10 août 2018, lors de laquelle quatre personnes ont été tuées, dont deux policiers.

Rappel des faits

Cette affaire met à l'épreuve la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Matthew Raymond a plaidé non coupable le 15 septembre 2020 aux quatre chefs d'accusation qui pèsent contre lui.

Le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu de Matthew Raymond. Photo : Cour du Banc de la Reine

La défense soutient que son client ne peut pas être tenu criminellement responsable de ses actes pour cause de troubles mentaux.

Pendant tout le procès, l’accusé a dit avoir cru que la fin du monde était arrivée le jour de la fusillade et qu’il devait se défendre contre des démons et des diables.

Les procureurs de la Couronne ont pour leur part affirmé au jury qu’ils estimaient que la fusillade était intentionnelle et planifiée, et que l’accusé était conscient d'ouvrir le feu sur des êtres humains, et non sur des démons.