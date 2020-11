Le réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue s’inquiète des services de proximité des aînés

C'est au tour du réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue de signaler son inquiétude quant au sort réservé aux aînés vivant en milieu rural.

Pour la présidente de l'organisme, Francine Boulet, la diminution importante du nombre de proches aidants ces dernières années contribue à augmenter la vulnérabilité des aînés touchés par la réorganisation des services.

En apprenant la nouvelle, je me suis dit moi, je suis capable de me déplacer, mais les aînés qui n’ont pas d’auto, qui dépendent de tout un chacun, c’est autre chose. Et on sait que les proches aidants pour nos aînés ne sont pas aussi nombreux qu’il y a 20 ans, même qu’il y a 10 ans, parce que les enfants ne sont pas tous proches. Alors j’ai trouvé que c’était un pas en arrière plutôt qu’un pas vers l’avant pour donner des services à proximité pour nos aînés , déclare Mme Boulet.

La présidente du Réseau 50 + en Abitibi-Témiscamingue, Francine Boulet. Photo : Gracieuseté

Selon Mme Boulet, les aînés ne sont pas toujours portés à demander de l’aide lorsque cela est requis. Dans le contexte actuel, la présidente du réseau 50+ dans la région craint que cette situation puisse mener à la détérioration de l’état de santé de certaines personnes.

Ils veulent le plus possible se débrouiller par eux-mêmes. Alors les gens qui seront dans les milieux ruraux, s’ils ont un pansement, parce que ce ne sera pas juste au niveau des prélèvements, mais aussi des pansements, s’ils ne sont pas inscrits avec les services d’aide à domicile, ces gens-là vont essayer de se débrouiller, et je pense qu’il va y avoir des choses qui, au lieu d’avoir un avancement dans leur guérison, par une plaie ou peu importe, il va y avoir du recul , estime-t-elle.

Francine Boulet considère que les nouvelles consignes destinées aux usagers touchés par la réorganisation doivent être transmises directement aux domiciles des aînés.