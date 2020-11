EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour de Brent Roussin et Lanette Siragusa sur la COVID-19

Les appels de Brent Roussin aux Manitobains se sont multipliés cette semaine. Le médecin hygiéniste en chef s’évertue à leur rappeler de rester chez eux et à n’en sortir que pour leurs besoins essentiels, afin de soulager la pression sur les hôpitaux et le système de santé.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct le point de presse du médecin hygiéniste en chef Brent Roussin et de l’infirmière en chef de Soins Communs Manitoba, Lanette Siragusa, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

La province pourrait restreindre le magasinage de biens non essentiels et d’autres mesures pourraient s’ajouter à celles qui sont en vigueur. Les hôpitaux sont presque à capacité. Mardi, 240 personnes étaient hospitalisées avec la COVID-19 et 42 étaient aux soins intensifs.

Le premier ministre Brian Pallister a réagi, mardi, en rappelant aux gens que de croire ou non en la COVID-19 n’est pas la question : la COVID croit en vous, elle , s’est-il exclamé, et c’est une maladie qui tue .

C’est aussi un virus qui, en se répandant, entraîne une pression sur un système de santé qui n’est pas conçu pour faire face à une telle pandémie, rappelle Brent Roussin.

Lundi, Lanette Siragusa alertait d'ailleurs les Manitobains sur le sérieux de la situation : Nous sommes dans le pire scénario, disait-elle. Il faut que les chiffres baissent.

Elle indiquait que la province était à la recherche d’endroits pour, éventuellement, accueillir quelque 300 patients de la COVID-19 qui seraient suffisamment remis pour ne plus être à l’hôpital, mais pas assez bien pour rentrer à la maison et ne plus recevoir de soins.

Mardi, la province a annoncé la mort d’une femme âgée d’une trentaine d’années, la plus jeune victime de la COVID-19 jusqu’ici dans la province. Parmi les 270 nouveaux cas, 106 étaient situés dans la région sanitaire Santé Sud, la région plus touchée de la province après Winnipeg.

De son côté, Brian Pallister a annoncé avoir retenu les services de l’agence de sécurité G4S Canada pour contribuer à l’application des ordonnances de la santé publique. Quelque 90 agents de cette entreprise privée se joignent aux forces de l’ordre et autres personnels habilités à donner des constats d’infraction pour non-respect des ordonnances.

Le premier ministre indique que la province pourrait imposer des mesures restrictives aux grandes surfaces comme Walmart ou Costco.

À l’approche du Vendredi fou, Brent Roussin a demandé aux Manitobains de privilégier le commerce en ligne. Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) demande pour sa part aux commerçants de promouvoir les achats en ligne pour limiter les risques de contracter la COVID-19.

Chez les plus petits commerçants, les règles en place suscitent beaucoup d’incompréhension et un sentiment d’injustice, puisqu’on leur demande de fermer leurs portes alors que les grandes surfaces sont ouvertes.

Par ailleurs, la province songe à prolonger le congé scolaire de Noël de deux semaines après le 3 janvier, pour limiter les possibilités qu’on propage le virus dans les écoles au retour des Fêtes.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu tous les jours, et Lanette Siragusa y participe trois fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi.

Détails sur la conférence de presse à venir.