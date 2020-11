Stupeur à la suite du décès d'un jeune joueur de basketball

Dans un communiqué, l’organisation exprime ses condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Carl Lewis, ainsi qu’aux partisans de l’équipe.

Carl Lewis était un jeune homme extrêmement talentueux, qui était un membre précieux de l’équipe. Il manquera beaucoup à tous et on se souviendra toujours de lui. Communiqué du Sudbury Five

Carl Lewis, recruté l'an dernier et originaire de Californie, a joué 18 parties avec le Five en 2019-2020.

En tant qu’entraîneur, je pense que vous vous préparez à beaucoup de choses, mais la mort d’un joueur est une chose à laquelle on ne s’attend pas et à laquelle on ne se prépare pas. C’est vraiment difficile en ce moment , a déclaré le directeur général et entraîneur-chef du Five, Logan Stutz.

Logan Stutz affirme qu'il va énormément s'ennuyer de Carl Lewis. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean