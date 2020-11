La consommation de drogues supervisée offerte à Québec dès février

Deux ans et demi, trois lieux annoncés et deux organismes partenaires plus tard, les premiers services de consommation supervisée verront finalement le jour à Québec, en février. Le centre sera situé dans Saint-Roch, rue Saint-Vallier Est, dans les actuels locaux de la clinique de solidarité SABSA.

L'organisme SABSA avait été retenu plus tôt cet été par le Centre intégré universitaire de services de santé et de services sociaux (CIUSSS) afin de mener le projet en partenariat. Une entente annoncée quelque temps après le divorce entre l'organisme Point de Repères et le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Depuis, les travaux ont avancé rondement.

Après des années de tergiversations, une demande d'exemption sera enfin envoyée à Santé Canada cette semaine pour offrir les services de consommation supervisée (SCS) à la population de Québec. La capitale figure parmi les rares grandes villes au pays à ne pas compter sur une telle offre dans son approche de réduction des méfaits.

Qu'est-ce que la réduction des méfaits? L’approche en réduction des méfaits repose sur la réduction des conséquences négatives liées à l’usage des drogues plutôt que l’élimination du comportement d’usage lui-même. Source : Institut national de santé publique du Québec

SABSA et le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux sont confiants d'obtenir l'exemption souhaitée. La mise en opération des SCSservices de consommation supervisée est prévue en février 2021 , ont-ils annoncé en conférence de presse, mercredi. Par le passé, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a toujours refusé de se commettre sur une éventuelle ouverture.

Pour faire place aux services de consommation, la clinique SABSA, déménagera dans un édifice de la rue de la Couronne, toujours dans Saint-Roch. L'organisme, piloté par une super-infirmière et offrant des services de première ligne aux plus vulnérables, avait déjà signifié qu'elle était à l'étroit  (Nouvelle fenêtre) dans ses locaux actuels.

Le lieu permet également de se rapprocher du quartier Saint-Sauveur, tel que recommandé dans les études préparatoires au projet.

L'intérieur d'un centre de consommation supervisée Photo : Courtoisie

Nouveau site

Pour envoyer une demande à Santé Canada, il était impératif pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux d'avoir en main une adresse et de préciser une série de détails sur la gouvernance des services de consommation supervisée. Ces deux éléments avaient achoppé avec Point de Repères dans le passé.

Même si les deux parties avaient convenu d'un site au printemps 2018, des contestations populaires et des problèmes logistiques ont finalement eu raison de l'emplacement, forçant la recherche d'une alternative. C'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux envisageait la construction d'un bâtiment neuf, alors que Point de Repères craignait un lieu trop institutionnel.

Les deux écueils sont maintenant évacués avec les locaux de SABSA. Dès l'annonce du partenariat avec la clinique de solidarité, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux semblait d'ailleurs déjà laisser de côté l'idée de construire un nouveau bâtiment sur la rue du Prince-Édouard.

Avantageusement situés à la jonction des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch, les locaux existants permettront de répondre rapidement aux besoins de la clientèle , expliquent les partenaires. Avec un bâtiment neuf, il était également envisagé d'utiliser une roulotte en attendant la construction. Cette idée est maintenant écartée.

Rappelons que le projet était attendu depuis une décennie à Québec. Tant le maire Régis Labeaume que le Service de police de la Ville de Québec ont fini par y donner leur appui aux services de consommation supervisée.