Une rue de Gatineau en l’honneur de Jean Alfred, premier Noir élu à l'Assemblée nationale

La Ville de Gatineau a annoncé mercredi qu'une rue du projet Cœur de la Cité, dans le secteur de Gatineau, portera le nom de cet homme politique d'une influence considérable dans la région , indique la Municipalité dans un communiqué.

Né en Haïti en 1940, M. Alfred fait son entrée en politique comme conseiller municipal à la Ville de Gatineau en 1975 et 1976, avant d’être élu député pour le Parti québécois dans Papineau. Il sera d’ailleurs un des rares indépendantistes à être porté au pouvoir dans ce château fort libéral de l’Outaouais.

« Jean Alfred fait également partie des rares conseillers noirs ayant siégé à un conseil municipal de la région », souligne par courriel Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais .

M. Alfred a siégé à Québec de 1976 à 1980, période durant laquelle il a fait avancer plusieurs dossiers majeurs pour la région.

Il a notamment été impliqué dans la construction de l'aéroport de Gatineau ainsi que dans l'aménagement de l'autoroute 50 .

Mais un de ses plus grands legs reste son implication dans le dossier de la construction de l'hôpital de Gatineau. Plusieurs vont d’ailleurs lui attribuer le surnom de Père de l'Hôpital de Gatineau .

Comme député, on lui doit surtout son engagement pour la construction de l'Hôpital de Gatineau et l'autoroute de l'Outaouais , se souvient M. Prévost.

Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais et ancien archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Photo : Gracieuseté

Il faut saluer ce nouveau nom de rue qui rend hommage à un personnage qui a marqué Gatineau, l'Outaouais et le Québec. Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais

M. Alfred laisse également en héritage de nombreux projets locaux et communautaires, comme la construction de logements sociaux à Gatineau et à Buckingham ainsi que de l’école d’Angers.

Enseignant en français en Haïti, M. Alfred a aussi exercé la profession d'enseignant en Outaouais, en marge de ses implications politiques.

M. Jean Alfred a marqué l'histoire de notre ville et est un personnage important du développement du secteur de Gatineau. La Ville le célèbre et met en valeur son histoire de par sa toponymie, et favorise ainsi le sentiment de fierté de la population. La rue, au cœur du secteur de Gatineau, portera fièrement ce toponyme en honorant la diversité culturelle qui a contribué à l'essor du territoire , a déclaré la présidente du Comité de toponymie de la Ville de Gatineau, Myriam Nadeau.

Jean Alfred s’est éteint en juillet 2015, à l'âge de 75 ans, dans son appartement de Gatineau.

Le pont qui enjambe la rivière de la Petite Nation entre Lochaber et Plaisance a récemment été nommé en son honneur par la Commission de toponymie du Québec.