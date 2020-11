La finale régionale centralisée des Jeux du Québec est annulée

L'Abitibi-Témiscamingue est la seule au Québec à tenir des finales régionales centralisées des Jeux du Québec, qui regroupent généralement autour de 1000 athlètes et 300 bénévoles.

À lire aussi : Jeux du Québec : 13 médailles pour l'Abitibi-Témiscamingue

Même si la région demeure en zone jaune, il était trop risqué de tenir l'événement selon le président du comité régional des Jeux du Québec.