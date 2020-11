Campbellton suspend une exigence pour l’utilisation de son aréna

La carte des loisirs n’est plus exigée au Centre civique Mémorial à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, pour la saison 2020-2021, annoncent les autorités municipales.

Campbellton précise que les tarifs de l'admission et des activités seront les mêmes pour tous les utilisateurs en 2020-2021.

Les résidents de municipalités qui n’ont pas un partenariat financier avec Campbellton devaient se procurer cette carte.

La décision de suspendre la carte des loisirs est motivée par la pandémie.

La santé physique et mentale des résidents de notre région l'emporte sur tout autre problème en ces temps difficiles , affirme la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin, citée dans un communiqué.

Des remboursements

De plus, les utilisateurs du Centre civique qui proviennent de municipalités non partenaires et qui ont acheté une carte de loisirs et/ou une carte de marcheur en 2019-2020 ont droit à un remboursement équivalant à quatre mois.

Les gens ont jusqu'au 11 décembre 2020 pour obtenir leur remboursement en se présentant au Centre civique Mémorial.

Campbellton ajoute que les associations de sports mineurs sont partiellement remboursées pour la somme qu'elles avaient versée en remplacement des cartes de loisirs. Les partenaires municipaux de Campbellton reçoivent aussi un remboursement partiel de leurs contributions financières.

Les discussions à ce sujet reprendront lorsque la pandémie sera chose du passé, indique la mairesse Anglehart-Paulin.