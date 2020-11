Un propriétaire de centre commerciaux de Québec furieux contre la santé publique

L’entreprise de Québec dirigée par William et son frère Jonathan Trudel possède entre autres les centres commerciaux Fleur de Lys, Place Quatre-Bourgeois, les Galeries Charlesbourg et le Carrefour Soumande.

Le président et chef de la direction de Trudel Alliance, s’explique mal les propos du Dr André Dontigny qui suggère de favoriser l'achat en ligne pour les cadeaux de Noël.

C'est tout à fait étonnant et ça nous apparaît plutôt une initiative personnelle plutôt qu'une directive provinciale. Je n'ai pas entendu d'autres régions à travers le Québec où on dit aux gens de ne pas aller dans les centres d'achats, qui sont légalement ouverts en vertu de plusieurs décrets gouvernementaux , a affirmé William Trudel au micro de l’émission Première Heure.

S’il conçoit qu’il peut être préférable de favoriser le magasinage en dehors des périodes les plus achalandées afin de réduire les risques de propagation, il estime que les centres commerciaux ne doivent pas être désertés pour autant.

L'histoire que les centres d'achat vont devenir des vecteurs de propagation, à date, scientifiquement, personne ne m'a démontré ça nulle part. On n'a pas eu de foyer d'éclosion. Je vous rappelle que jusqu'à tout récemment, la clinique de COVID était à Fleur de Lys et ça ne semblait pas poser problème pour la santé publique , souligne William Trudel.

William Trudel, président du Groupe Trudel (Photo 2019) Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Plusieurs normes sanitaires

Le propriétaire assure respecter à la lettre les recommandations de la santé publique dans ses établissements depuis le début de la pandémie.

Quand on regarde les allées centrales de Fleur de Lys, elles sont plus larges que la plupart des rues de la ville de Québec. On a des centaines d'appareils de ventilation sur nos toits qui fonctionnent 24 heures par jour. On a une dizaine d'agents de sécurité qui patrouillent constamment le mail pour éviter les attroupements , illustre-t-il.

Des mesures seront également mises en place, au besoin, afin de réduire l’achalandage à l’intérieur des centres commerciaux durant la période des fêtes.

Le mobilier et l’espace alimentaire de Fleur de Lys ont aussi été modifiés dans le but de réduire les contacts.

