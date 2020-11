Le Dr Brent Roussin condamne la désinformation sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo publiée lundi, un individu demande aux employés de l’hôpital Victoria à Winnipeg pourquoi la salle d’attente semble vide. Il se fait répondre que l’attente sera d’environ une heure et demie.

C’est intéressant que personne ne soit ici , renchérit la personne dans la vidéo.

Les travailleurs de la santé lui répondent : Oui, nous avons eu une période beaucoup plus occupée tout à l’heure.

Alors je présume que ce n’est pas vrai quand les médias disent que vous êtes complètement débordés avec les patients , rétorque la personne au moment où une employée demande si elle est filmée. La personne ment et répond non avant de quitter la salle d'attente.

La santé publique a répété à maintes reprises sa gestion de la capacité d'accueil en raison d’une hausse du nombre de cas de COVID-19.

Un groupe de personnes tente désespérément de convaincre le public que la COVID-19 n’existe pas , a déploré Brent Roussin en conférence de presse, mardi.

Vous pouvez voir [que la pandémie existe] à partir des hôpitaux, des morts et des salles d’urgence. Vous pouvez voir à partir d’un grand nombre de travailleurs de la santé que la COVID-19 existe et qu’elle est ici. La COVID-19 cause beaucoup de dommages en ce moment.

Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba