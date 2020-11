COVID-19 : 15 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

La santé publique rapporte 15 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie, en plus de sept nouveaux cas au centre de détention de New Carlisle.

Ces 15 nouveaux cas de COVID-19 qui s'ajoutent au bilan de mardi portent le nombre total d'infections à 1272 dans la région.

Aucun de ces nouveaux cas n'est lié aux éclosions en cours dans les différents milieux de vie.

Au centre de détention de New Carlisle, cinq détenus supplémentaires ont reçu un résultat positif à la COVID-19, pour un total de 31 détenus touchés. Sept membres du personnel ont contracté le virus, soit deux de plus que mardi, et deux sont considérés rétablis.

Par ailleurs, un cas actif de COVID-19 est aussi recensé parmi le personnel du centre de détention de Percé.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 368 cas (+2)

Bonaventure : 325 cas (+5)

Rocher-Percé : 209 cas (+5)

Côte-de-Gaspé : 323 cas (+3)

Haute-Gaspésie : 19 cas

Îles-de-la-Madeleine : 28 cas * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure par la santé publique, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente.

La région compte actuellement 209 cas actifs de COVID-19 dont la majorité, 117, sont situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie indique également que 1025 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie et que 10 personnes sont présentement hospitalisées en raison du virus.

Le Bas-Saint-Laurent enregistre mercredi 13 nouvelles infections, dont cinq dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie. Ces infections touchent trois résidents de la Résidence des Bâtisseurs de Matane et deux employés de la Résidence des Sages.

Au Québec, la santé publique fait état de 1179 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et de 35 décès supplémentaires.