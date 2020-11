Une aide de 440 000 $ pour des festivals indépendants du Québec

Le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) reçoit 440 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour développer des outils de promotion et de gestion qui seront mis en commun afin d'aider les petits organismes du milieu à faire face au contexte économique actuel.

Le financement annoncé mercredi matin par la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, est issu du Programme d’aide à l'entrepreneuriat du gouvernement.

L’argent permettra au REFRAINmembre du conseil d'administration par intérim de structurer ses activités et de développer des services qui seront mis à la disposition de tous les membres.

On souhaite, par exemple, développer une plateforme numérique de référencement et de promotion de nos festivals. Une sorte de circuit des festivals du Québec avec toutes sortes de parcours pluridisciplinaires , illustre le directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée et membre fondateur du REFRAINmembre du conseil d'administration par intérim , Alan Côté.

On pourrait passer par les Jardins de Métis, en allant au Festival du bois flotté et au Festival de musique du bout du monde de Gaspé et, pourquoi pas, au festival de cirque des Îles-de-la-Madeleine. Alan Côté, membre du conseil d'administration par intérim du REFRAIN

Le directeur général du Festi Jazz de Rimouski, Sébastien Fournier, ajoute que ce soutien de Québec pourrait aider le REFRAINmembre du conseil d'administration par intérim et ses membres à mieux se faire entendre.

Une reconnaissance du gouvernement provincial comme celle-là fait en sorte d’avoir une voix politique et de parfois mieux faire comprendre ces problématiques , dit-il.

Le REFRAINRegroupement des festivals régionaux artistiques indépendants a été fondé au printemps dernier par des organisateurs de festivals de la province, qui souhaitaient unir leurs forces à un moment où la pandémie et les mesures sanitaires ont entraîné l'annulation d'une grande partie de leurs événements.

Le regroupement compte à ce jour plus de 80 festivals membres, dont plusieurs dans l’Est-du-Québec, qui participent à des rencontres une fois par mois.

Membres du REFRAIN Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants dans l’Est-du-Québec : Tremplin de Dégelis

Concerts aux Îles du Bic

Festival en chanson de Petite-Vallée

Festival Musique du Bout du Monde

Festival BleuBleu

Fête du bois flotté

Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie

Festival La Virée

Festi Jazz de Rimouski

Festival de la chanson de Tadoussac

Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau